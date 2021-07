Google exigera de nouvelles applications sur le Play Store pour utiliser des App Bundles au lieu d’APK

Des lignes sont tracées dans le sable – à partir d’août, Google exigera que les nouvelles applications répertoriées sur son Play Store soient publiées au format Android App Bundle (AAB), au lieu du format APK qui fait partie du système d’exploitation depuis sa création. début.

Pourquoi est-ce important ? Eh bien, pour le moment, seul le Google Play Store prend en charge les App Bundles. C’est vrai, l’Amazon Appstore, qui sera le magasin d’applications Android par défaut sur Windows 11, ne le fait pas. Et les magasins d’applications tiers non plus qui seront pris en charge de manière native dans la prochaine mise à jour d’Android 12.

Google, bien sûr, présente les App Bundles comme une mise à niveau. Le format a été introduit en 2018 et est un moyen de fournir des mises à jour plus petites aux utilisateurs. Les serveurs Play peuvent déterminer la langue, la résolution d’image et les ressources supplémentaires nécessaires pour votre appareil spécifique et créent un APK optimisé juste pour vous (normalement, un APK doit fonctionner sur une variété d’appareils et inclut des ressources dont vous n’avez pas besoin) .

Vous pouvez passer à la marque de 2 minutes de cette vidéo pour un simple aperçu de l’APK par rapport aux bundles (ou regarder le tout pour plus de détails, même si c’est un peu technique) :

Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes activées par les bundles sont qu’une application peut être divisée en plusieurs morceaux. Imaginez un jeu, beaucoup de ceux qui l’essayent ne passeront pas le premier niveau – alors pourquoi télécharger tous les éléments pour le boss final ? Avec Play Asset Delivery, ces derniers niveaux ne peuvent être téléchargés qu’en cas de besoin. Et le Play Store déterminera quels actifs conviennent le mieux à votre appareil, par exemple, pas besoin de textures haute résolution sur un appareil bas de gamme, ce qui réduira encore les besoins en transfert de données.

Naturellement, le format App Bundle est open source, donc d’autres magasins peuvent l’adopter. De nombreux développeurs l’utilisent déjà : la majorité des 1 000 premières applications sur Play sont des offres groupées. Au total, plus d’un million d’applications sont disponibles au format Bundle. Construire à la fois un APK et un Android App Bundle n’est pas un processus difficile non plus, il suffit de quelques clics sur les principaux outils (par exemple Android Studio, Unity, Unreal Engine et autres).

Et cela n’affecte que les nouvelles applications, de toute façon, les applications existantes peuvent continuer à fournir des mises à jour sous forme d’APK. Voici un résumé de ce qui est sur le point de changer :

TYPE DE LIBÉRATION REMPLACÉ OBLIGATOIRE AOT 2021 Nouvelles applications sur Google Play APK Ensemble d’applications Android (AAB) Fichiers d’extension (OBB) Play Asset Delivery ou Play Feature Delivery Mises à jour des applications existantes Pas de changement De nouvelles expériences instantanées ZIP de l’application instantanée Ensemble d’applications Android activé instantanément (AAB) Mises à jour des expériences instantanées

Ainsi, le passage aux offres groupées n’affaiblira pas les magasins d’applications concurrents. Mais cela indique clairement qui est le One True App Store pour Android (comme si le déplacement des fonctionnalités de base vers les services Google Play ne le précisait pas déjà).

