Google exige des vaccins pour les employés qui reprennent leurs fonctions — RT USA News

Le géant de la technologie Google a déclaré que tous ses employés retournant au travail dans ses bureaux devront être vaccinés. La décision de Google intervient alors que le président Joe Biden réfléchit à des injections obligatoires pour tous les employés fédéraux.

Alors que la pandémie de coronavirus s’installait, Google a renvoyé la majorité de ses près de 140 000 employés chez eux en mars dernier pour travailler à distance. Maintenant, cependant, les campus du géant de la technologie rouvrent et les travailleurs retournent au bureau, mais seulement une fois qu’ils ont été vaccinés, a déclaré mercredi le PDG Sundar Pichai à ses employés dans un e-mail mercredi.

« Toute personne venant travailler sur nos campus devra être vaccinée », Pichai a écrit, ajoutant que la politique sera déployée aux États-Unis dans les semaines à venir, et dans le monde entier par la suite.





Le personnel qui ne souhaite pas retourner au travail en personne pourra travailler à domicile jusqu’en octobre, a-t-il poursuivi, et l’entreprise permettra également à certains employés de travailler principalement à domicile jusqu’à la fin de l’année.

Google est la plus grande entreprise privée à ce jour à rendre la vaccination obligatoire pour son personnel, mais l’ensemble du gouvernement américain pourrait bientôt emboîter le pas. Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes mardi qu’une exigence de vaccin pour les travailleurs fédéraux était « en cours d’examen en ce moment », et les rapports des médias suggèrent qu’une annonce sur le sujet pourrait arriver dès jeudi.





Biden et Google ont apparemment le pouvoir de demander à leurs employés de se faire piquer. Un examen du ministère de la Justice a conclu cette semaine que les entités privées et publiques peuvent ordonner aux travailleurs de se faire vacciner, même si les vaccins en question ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration, comme la récolte actuelle de vaccins contre les coronavirus ne le sont pas.

Google, cependant, a des bureaux dans 50 pays à travers le monde, et des contestations judiciaires contre le mandat des vaccins pourraient être organisées dans certains de ces endroits. Le courriel de Pichai indiquait que le mandat « variera en fonction des conditions et réglementations locales », bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni.

Peu de temps après la déclaration de Pichai, Netflix a annoncé qu’il exigerait que tous les acteurs travaillant sur ses productions aux États-Unis, et le personnel en contact étroit avec eux, soient vaccinés.

