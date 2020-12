Microsoft a annoncé au début de 2020 son intention de débrancher le système d’exploitation Windows 7. Cela signifiait essentiellement que le géant du logiciel cesserait de fournir un support technique gratuit et des correctifs de sécurité pour corriger ses vulnérabilités. De même, Google avait annoncé qu’il fournirait des mises à jour du navigateur Google Chrome sur Windows 7 pendant 18 mois supplémentaires. Mais après onze mois de cette annonce, Google exhorte désormais les développeurs de Chromium à cesser d’utiliser Windows 7, car Microsoft et la communauté Chromium ne prennent plus en charge le système d’exploitation vieux de dix ans. Il convient de noter que cette annonce s’adresse uniquement aux développeurs et que les navigateurs alimentés par Chromium continueront de fonctionner sur Windows 7, comme précédemment confirmé par Google.

Dans un article sur le site Chromium Gerrit, l’ingénieur Google Bruce Dawson a indiqué que Windows 7 ne fonctionnait plus pour la construction de Chromium et que Windows 10 était désormais obligatoire. « Je ne me souviens pas de la décision d’exiger Windows 10, mais il semble inévitable que cela se produise à un moment donné, et peut-être à ce moment-là comme maintenant. Il y a eu quelques pannes de Windows 7 ces derniers temps et cela devient finalement coûteux de continuer à les réparer », a expliqué l’ingénieur de Google. Comme mentionné, le navigateur fonctionnerait toujours sur les systèmes Windows 7, mais ils risquent de planter ou d’être plus vulnérables aux exploits.

« Chrome et ses dérivés fonctionnent toujours sous Windows 7. Cela n’affecte que

développeurs », a ajouté Dawson.

Microsoft a officiellement cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows à partir du 14 janvier. Comme toute autre entreprise de technologie, Microsoft a progressivement supprimé Windows, lancé en 2009, pour inciter les utilisateurs à passer au système d’exploitation Windows 10. De même, le système d’exploitation Windows 8, sorti en 2012, bénéficiera d’un support gratuit à la fin de 2023. Pendant ce temps, Microsoft a officiellement conclu son programme de mise à niveau gratuite de Windows 10 en 2016, mais les utilisateurs (en particulier ceux avec Windows 7) peuvent obtenir une copie gratuite de Windows 10 pour une période limitée. Les utilisateurs peuvent accéder au dernier système d’exploitation en se rendant sur la page de téléchargement de Windows 10 et en cliquant sur Télécharger l’outil maintenant.