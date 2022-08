Google examine comment différentes générations gèrent la désinformation

Essentiellement, l’étude conclut que les jeunes sont plus susceptibles de penser qu’ils peuvent avoir involontairement partagé des informations fausses ou trompeuses, souvent motivées par la pression de partager rapidement du contenu émotionnel. Cependant, ils sont également plus aptes à utiliser des techniques avancées de vérification des faits.

Un tiers des répondants de la génération Z ont déclaré qu’ils pratiquaient toujours ou la plupart du temps la lecture latérale lors de la vérification des informations, soit plus du double du pourcentage des baby-boomers. Environ un tiers des jeunes ont également déclaré effectuer des recherches sur plusieurs moteurs de recherche pour comparer les résultats et dépasser la première page des résultats de recherche.

Certaines parties de l’enquête fournissent un aperçu intéressant de la façon dont les personnes d’âges différents et dans différents endroits vivent la désinformation et réfléchissent à leur propre rôle dans l’arrêt ou la propagation : 62 % de tous les répondants pensent qu’ils voient de la désinformation en ligne chaque semaine, par exemple. Les lecteurs de la génération Z, de la génération Y et de la génération X sont plus confiants dans leur capacité à détecter la désinformation et plus préoccupés par le fait que leur famille proche et leurs amis pourraient croire quelque chose de trompeur en ligne.

Cependant, l’étude s’appuie sur les participants pour rapporter avec précision leurs propres croyances et habitudes. Et les chiffres optimistes sur les habitudes réelles de la génération Z contrastent assez fortement avec d’autres conclusions sur la façon dont les gens vérifient les informations en ligne.

Sam Wineburg, un professeur de l’Université de Stanford qui étudie les pratiques de vérification des faits, pense qu’il sait pourquoi cela pourrait être : lorsque vous essayez de comprendre comment les gens se comportent réellement sur Internet, “l’auto-déclaration”, dit-il, “c’est de la connerie”. ”