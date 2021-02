Google évalue les performances des dirigeants en matière de diversité et d’inclusion

Google d’Alphabet Inc évaluera les performances de ses vice-présidents et plus en matière de diversité et d’inclusion des équipes à partir de cette année, a déclaré la société vendredi dans l’une des nombreuses réponses aux préoccupations concernant le traitement d’un scientifique noir.

Timnit Gebru, codirigeant de l’équipe de recherche sur l’intelligence artificielle éthique de Google, a déclaré en décembre que Google l’avait brusquement renvoyée après avoir critiqué ses efforts de diversité et menacé de démissionner.

Alphabet et le directeur général de Google, Sundar Pichai, ont ordonné un examen de la situation. Bien que Google ait refusé de partager des résultats spécifiques, la société a annoncé vendredi qu’elle engagera des spécialistes des ressources humaines lors de départs sensibles d’employés.

En juin, Pichai a déclaré que d’ici 2025, Google visait à ce que 30% de plus de ses dirigeants proviennent de groupes sous-représentés, en mettant l’accent sur les dirigeants noirs, latino-américains et amérindiens aux États-Unis et les femmes leaders techniques dans le monde. Environ 96% des dirigeants américains de Google à l’époque étaient blancs ou asiatiques, et 73% dans le monde étaient des hommes.

À la suite de l’enquête, la société a également élargi son engagement annoncé en juin de consacrer davantage de ressources à la rétention et à la promotion des employés existants, notamment en développant une équipe chargée de traiter les conflits entre les travailleurs et leurs dirigeants.

La composante diversité des évaluations de la performance des cadres n’a pas été annoncée auparavant, et la société n’a pas immédiatement communiqué les détails sur ce qui serait mesuré et comment la rémunération serait affectée.

Alphabet avait rejeté pendant des années les propositions d’actionnaires et d’employés visant à fixer des objectifs de diversité et à leur lier la rémunération des dirigeants.

Irene Knapp, une ancienne employée de Google qui a plaidé pour une telle proposition lors d’une réunion des actionnaires de 2018, a déclaré vendredi: «Je suis ravie qu’ils aient répondu à notre demande de 2018, ce qui était un strict minimum qui aurait dû être facile à faire immédiatement.»

L’évaluation des gestionnaires sur les objectifs de diversité est de plus en plus courante. McDonald’s Corp jeudi a lié les primes des dirigeants à la diversité.