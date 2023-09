Google étend sa recherche basée sur l’IA aux adolescents âgés de 13 à 17 ans

Google étend l’accès à son expérience de recherche basée sur l’intelligence artificielle générative, ou SGEl’ouvrant aux adolescents âgés de 13 à 17 ans, a annoncé jeudi la société dans un article de blog. À partir de cette semaine, si vous avez entre 13 et 17 ans et que vous êtes connecté à un compte Google, vous pouvez vous inscrire aux Search Labs de l’entreprise, qui incluront l’accès à SGE.

« L’IA générative peut aider les jeunes à poser des questions auxquelles un moteur de recherche ne peut généralement pas répondre et à poser des questions de suivi pour les aider à approfondir leurs recherches », a déclaré la société dans le message.

Selon Google, les utilisateurs âgés de 18 à 24 ans qui ont actuellement accès à SGE « trouvent cette expérience particulièrement utile. Ils nous ont fait part de retours particulièrement positifs sur la manière dont ces fonctionnalités permettent de rechercher des informations de manière plus conversationnelle et naturelle », et posez des questions complémentaires.

SGE en recherche et SGE en navigation peuvent être activés ou désactivés à partir du Page d’accueil des laboratoires de recherche Google.

D’après l’utilisation du mot « responsable » dans le titre de l’article, il est évident que Google est conscient que mélanger l’IA et les jeunes utilisateurs pourrait être controversé.

« Alors que nous présentons cette nouvelle technologie aux adolescents, nous voulons trouver le bon équilibre en créant des opportunités pour qu’ils bénéficient de tout ce qu’elle a à offrir, tout en donnant la priorité à la sécurité et en répondant à leurs besoins de développement », indique le message.

Il poursuit en notant que Google a intégré des garanties supplémentaires dans l’expérience des adolescents.

« Les protections de qualité de SGE sont conçues pour empêcher la diffusion de contenus inappropriés ou nuisibles », indique le message. « Par exemple, nous avons mis en place des garde-fous plus solides pour les résultats liés aux substances illégales ou soumises à une limite d’âge ou à l’intimidation, entre autres problèmes. Et à mesure que nous recueillons encore plus de commentaires, nous continuerons d’améliorer la façon dont nos systèmes réagissent, en travaillant avec des experts. en cours de route pour mieux protéger les adolescents.

En août, Google a apporté à sa Search Generative Experience une mise à jour majeure dans l’application Google et plus tard dans le navigateur Web Chrome. SGE peut résumer des pages Web et également afficher les définitions de mots inconnus.

En juillet, Google était l’une des quatre principales sociétés d’intelligence artificielle, dont Microsoft, de lancer le Frontier Model Forum, un groupe industriel visant à identifier les meilleures pratiques de sécurité en matière d’IA et à promouvoir son utilisation responsable.

Note de l’éditeur : CNET utilise un moteur d’IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.