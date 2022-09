Google étend les itinéraires écologiques de Maps à près de 40 pays européens

Google a lancé l’année dernière une fonctionnalité Maps pour Android et iOS, montrant l’itinéraire le plus écologique. Il est disponible aux États-Unis et au Canada depuis près de 18 mois, tandis que l’Allemagne a rejoint la fête en août.

Désormais, le mode s’étend à “près de 40” pays européens, dont la France, l’Irlande, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni, mais Google n’a pas fourni la liste complète des régions.

Le mode d’acheminement éco-responsable offre l’itinéraire le plus efficace, quitte à prendre plus de temps pour s’y rendre. Il tiendra compte des côtes, du trafic, des péages et autres arrêts, et fournira celui où la vitesse est la plus constante, et calculera le carburant économisé.

Google Maps vous permettra également de sélectionner le type de voiture que vous conduisez – que ce soit à essence, diesel, hybride ou électrique. De plus, si vous êtes un fan de ce dernier, vous pouvez toujours visiter et mettre en signet notre nouveau projet ArenaEV.com où l’on parle de tout véhicules électriques.

Le système est basé sur les commentaires de l’AEE (Agence européenne pour l’environnement) et combiné avec les propres modèles d’apprentissage automatique de Google des moteurs les plus populaires dans des régions données. Cela signifie que certains véhicules à carburant fossile pourraient être réacheminés sur les autoroutes, tandis que les voitures électriques pourraient recevoir des suggestions pour des rues à surface plane pour une meilleure récupération d’énergie.

La fonctionnalité est déployée en Europe juste à temps pour la crise énergétique à venir cet hiver. De nombreux pays du Vieux Continent s’attendent à ce que le chauffage devienne beaucoup plus cher, ce qui signifie que toute mesure d’économie et de réduction des coûts, comme celle de Google Maps, est incroyablement bienvenue.

Passant par