Google étend le support logiciel des Chromebooks à 10 ans

Aujourd’hui, Google a annoncé un nouveau support logiciel de 10 ans pour les Chromebooks et s’est engagé à rendre les appareils encore plus durables et à réduire encore davantage le coût de possession.

Sans doute, le support logiciel de 10 ans est la partie la plus intéressante de toutes. Chaque Chromebook sorti après 2021 bénéficiera de mises à jour mensuelles gratuites pendant 10 ans. Les appareils produits avant 2021 bénéficieront toujours d’un support logiciel étendu à condition que les utilisateurs et les administrateurs informatiques prolongent les mises à jour automatiques jusqu’à 10 ans après avoir reçu la dernière mise à jour. Cependant, ces extensions ne garantissent pas que toutes les nouvelles fonctionnalités fonctionneront sur les anciens Chromebooks.

Google affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs partenaires pour garantir un support logiciel à long terme, car il nécessite une compatibilité avec tout le matériel, tel que les modems Wi-Fi, les processeurs, etc.

Le géant de la recherche s’efforce également d’assurer des réparations faciles et rapides. Les Chromebooks étant très populaires dans le secteur éducatif, de nombreuses écoles les utilisent et comptent sur des réparations en interne. En fait, environ 80 % des écoles américaines proposent des réparations en interne. Les pièces détachées Chromebook sont faciles à trouver grâce au programme de réparation Chromebook et ne nécessitent pas de clé USB physique pour effectuer les réparations. Cela réduit le temps passé hors de la classe.

Dans les mois à venir, Google proposera des mises à jour visant à améliorer l’efficacité énergétique des appareils. Il mettra en œuvre des fonctionnalités qui préserveraient la durée de vie de la batterie et désactiveraient les processus énergivores.

Source