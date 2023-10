Écoutez l’article

Élargir ses capacités AR, Google Shopping étend les outils de beauté en réalité augmentée aux utilisateurs de navigateurs mobiles et en ajoutant la couleur des cheveux à son outil d’essai AR, a annoncé mercredi la société.

Grâce à l’outil de test de coloration capillaire AR de Google, les clients peuvent essayer les couleurs des marques L’Oréal. La société a annoncé son intention d’ajouter davantage d’options d’autres marques comme Revlon et Splat.

En plus de tester les teintes de fond de teint sur 148 modèles différents, les acheteurs peuvent désormais essayer virtuellement eux-mêmes le fond de teint. Les acheteurs peuvent accéder aux outils de coloration et de fond de teint AR sur l’application Google ou depuis n’importe quel navigateur mobile aux États-Unis, et le maquillage des lèvres et des yeux AR sera disponible sur le Web mobile dans les semaines à venir.

Google continue d’étendre ses fonctionnalités de beauté AR. Citant des données internes, Google a déclaré que les acheteurs utilisant des outils de beauté AR sont plus susceptibles de parcourir les sites des marques et potentiellement d’agir, comme rechercher un produit ou effectuer un achat.

« Les produits de beauté font partie des articles les plus difficiles à acheter, surtout en ligne. La catégorie beauté est très nuancée et personnelle, donc des tâches comme trouver la bonne teinte peuvent être difficiles – et même décourageantes », a déclaré la société dans un communiqué. « Les fonctionnalités de réalité augmentée peuvent contribuer à faire des achats en ligne une meilleure expérience pour tout le monde, les acheteurs comme les marques. »

Google propose désormais plus de 50 marques de beauté disponibles pour des tests virtuels, notamment Covergirl, Dior Beauty, Fenty Beauty et Laura Mercier. La société a également lancé des publicités beauté AR, dans lesquelles les marques peuvent promouvoir des produits pour les lèvres et les yeux avec une expérience d’essai à la place de l’image du produit de la publicité, et fera bientôt de même pour le fond de teint.

Google travaille depuis plusieurs années avec des marques sur des capacités d’essai virtuel. En 2019, l’entreprise s’est associée à L’Oréal pour permettre aux acheteurs d’essayer virtuellement la coloration capillaire Garnier à l’aide de Google Lens. L’année suivante, la société a collaboré avec ModiFace et Perfect Corp. pour proposer des tests cosmétiques AR pour des marques comme L’Oréal, MAC Cosmetics et Charlotte Tilbury.

Ce mois-ci, Google a également co-organisé une expérience éphémère de réalité augmentée à New York avec Pat McGrath Labs. Là, les acheteurs ont pu essayer virtuellement les produits pour les lèvres et les fards à paupières de la marque de beauté et découvrir la collection.

À mesure que Google élargit sa liste de marques utilisant ses outils de réalité augmentée, de plus en plus d’entreprises introduisent des fonctionnalités technologiques similaires pour attirer les acheteurs de produits de beauté. En 2019, Sally Beauty Holdings a étendu son outil ColorView AI qui permet aux clients d’essayer virtuellement des colorations capillaires et des produits cosmétiques à son application mobile et à 500 sites Sally Beauty aux États-Unis. Cette année, Perfect Corp. a annoncé des partenariats avec Dufry et Walmart pour proposer sa technologie d’essai AR aux acheteurs de cosmétiques.