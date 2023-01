Google et Spotify préparent quelques idées audio douces

Le contrôle des médias sur votre téléphone Android s’est certainement transformé en une expérience bien améliorée au fil des ans. Nous avons maintenant un lecteur multimédia sophistiqué dans la nuance de notification, des contrôles sur ce que font nos boutons de volume et des moyens plus simples de basculer entre les appareils. Cette semaine, Google a annoncé quelques nouvelles idées sur lesquelles il travaille avec Spotify et une autre sur laquelle ils ont également exploité YouTube Music, que nous serons heureux de voir arriver.

Le premier est en collaboration avec Spotify, où Google travaille sur un moyen de permettre une commutation facile entre les appareils qui fonctionnent via Spotify Connect (comme vos appareils Google Home).

Cela fonctionnera lorsque vous appuyez sur le sélecteur d’appareil dans le lecteur multimédia et une fenêtre contextuelle familière s’affichera. Vous le faites maintenant pour basculer entre les appareils Bluetooth (et certaines cibles Cast dans YouTube Music), mais Google et Spotify s’associent pour les rendre encore plus robustes si un appareil fonctionne avec Spotify Connect.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, leur vision comprend la possibilité de voir tous vos appareils disponibles (comme un haut-parleur intelligent) et non seulement de pouvoir jouer sur un, mais éventuellement de les combiner. Tu veux ça aujourd’hui, n’est-ce pas ?

L’autre idée de Google utilise un système de notification qui tente de vous suivre tout au long d’une journée pour vous aider à continuer facilement avec de la musique ou un podcast d’un appareil à l’autre. Par exemple, vous écoutez peut-être de la musique dans votre voiture, puis vous arrivez à la maison. Une fois à l’intérieur, une notification pourrait vous demander si vous souhaitez continuer à écouter sur vos enceintes ou votre téléviseur. Si vous connectez une paire d’écouteurs, cela peut déclencher une notification pour faire de même.

Google travaille avec Spotify et YouTube Music sur cette idée de notification.

Google n’a pas précisé quand ils pourraient implémenter l’une ou l’autre de ces nouvelles idées de contrôle des médias, alors ne vous attendez pas à ce qu’ils soient dans le prochain Pixel Feature Drop ou quoi que ce soit. Il pourrait s’agir d’idées Android 14 qui pourraient ne pas être lancées avant un certain temps. Ou qui sait, nous les verrons peut-être dans Android 15. Quoi qu’il en soit, sachez simplement que Google y travaille.

// Google