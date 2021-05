Samsung a, il y a quelques heures à peine, confirmé des rumeurs de longue date selon lesquelles ses futures smartwatches abandonneraient Tizen et exécuteraient Wear OS à la place, mais il s’avère qu’il y avait plus à l’histoire.

Chez Google IO, il est apparu qu’en fait, Google et Samsung unissent leurs forces pour rendre Wear OS à nouveau génial. Ou plutôt, soyez génial pour la première fois depuis sa création. Pour cela, il devra associer son écosystème d’applications à une bonne autonomie de la batterie, ce que Samsung sait une chose ou deux.

Google promet également que vous verrez des performances plus rapides, avec des applications démarrant 30% plus rapidement sur les derniers chipsets, avec des animations et des mouvements d’interface fluides. Pour une plus longue durée de vie de la batterie, les couches inférieures du système d’exploitation ont été optimisées pour tirer parti des cœurs matériels de faible puissance. Cela signifie que vous pouvez faire fonctionner le capteur de fréquence cardiaque tout au long de la journée, suivre votre sommeil et disposer de la batterie pour le lendemain.

Les fabricants d’appareils Wear OS peuvent désormais ajouter une «expérience utilisateur personnalisée» en plus de la plate-forme. On dirait que Google a finalement réalisé que c’est l’une des grandes choses qui a amené Android là où il en est avec les téléphones. Samsung vous vendra donc une montre Wear OS Galaxy exécutant One UI, et ainsi de suite. Cette différenciation signifie probablement également que les mises à jour seront désormais gérées par les OEM (du moins ceux qui choisissent de développer leurs propres skins au-dessus de Wear OS), ce qui dans ce scénario pourrait être une très bonne chose compte tenu du peu et de l’écart entre le système d’exploitation Wear de Google. les mises à jour ont été.

Appuyez deux fois sur l’un des boutons de votre montre pour activer des raccourcis pour des fonctions importantes, comme le passage à votre ancienne application. Et il y aura plus de façons de personnaliser votre carrousel d’écran d’accueil avec des vignettes d’applications.

Google travaille également sur la refonte et l’amélioration de Maps et de l’Assistant pour votre poignet. De plus, Google Pay commencera à travailler avec des montres intelligentes dans 26 nouveaux pays, au-delà des 11 où il est déjà disponible. YouTube Music arrivera sur Wear OS « plus tard cette année », avec des fonctionnalités telles que les téléchargements intelligents permettant aux abonnés de profiter de la musique en déplacement.

La nouvelle mise à jour de Wear OS apporte également des éléments Fitbit à la mêlée, comme le suivi de vos progrès en matière de santé tout au long de la journée et les célébrations d’objectifs au poignet.

De nouveaux outils pour les développeurs arrivent également, comme une API Tiles et un éditeur de conception de cadrans de montre construit par Samsung. Celles-ci devraient faciliter le développement de nouvelles expériences sur les appareils portables. Des applications nouvelles et reconstruites de Strava, adidas Running, Bitmoji et bien d’autres seront également à venir. Toutes ces choses seront déployées «plus tard cette année».