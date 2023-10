Google et Qualcomm s’associent pour développer des chipsets Wear OS basés sur RISC-V

Android prenait en charge diverses architectures – ARM, x86, MIPS. Bien que x86 soit toujours techniquement pris en charge, le choix pour les smartphones, tablettes et montres intelligentes se limite uniquement à ARM. Cela signifie que celui qui possède ARM a une influence démesurée sur l’ensemble de l’écosystème. Qualcomm et Google ont annoncé qu’ils travaillaient sur une architecture alternative.

Vous avez peut-être ou non entendu parler de RISC-V (prononcé « risque cinq »). Il s’agit d’un jeu d’instructions open source pour les processeurs qui a récemment gagné du terrain. Sa nature open source signifie que les concepteurs de chipsets n’ont pas besoin de payer de redevances comme ils le font avec ARM. ARM limite également le nombre de personnes pouvant créer des cœurs de processeur personnalisés (cela coûte plus cher).

Google et Qualcomm commencent modestement – ​​littéralement, les deux sociétés travaillent sur des chipsets Snapdragon Wear basés sur RISC-V « qui alimenteront les solutions Wear OS de nouvelle génération ».

Android n’a pas encore de support officiel pour RISC-V, le jeu d’instructions est si nouveau que certaines parties sont encore en développement et Google n’a pas décidé des fonctionnalités de base qui seront requises. Mais comme Wear OS est basé sur Android, cela devrait être un tremplin pour des chipsets plus puissants qui seront utilisés dans les téléphones et les tablettes à l’avenir.

Voici pourquoi RISC-V est un gros problème. ARM facture des entreprises comme Qualcomm, Samsung, MediaTek et d’autres pour l’utilisation de leurs conceptions de processeurs Cortex. Certaines entreprises comme Apple, Samsung et Qualcomm utilisent (parfois) des processeurs qu’elles ont conçus en interne, mais cela nécessite une « licence architecturale » coûteuse.

Désormais, RISC-V étant open source ne signifie pas que tous les processeurs basés sur celui-ci sont également open source. Il y en a, mais Qualcomm concevra les siennes, mettant son expertise dans le développement de puces efficaces et performantes. Cela donnera à Google (et à l’écosystème Android dans son ensemble) une plate-forme alternative – à la fois comme solution de repli et comme levier lors de la négociation des prix avec ARM.

Qualcomm a tendance à lancer de nouvelles générations de Wear tous les deux ans – Wear 2100 en 2016, Wear 3100 en 2018, Wear 4100 en 2020 et plus récemment W5 en 2022. Alors, W6 l’année prochaine ? C’est possible, mais le communiqué de presse de la société se termine par le vague « Le calendrier du lancement commercial du produit de la solution portable RISC-V sera divulgué à une date ultérieure. »

PS. RISC-V existe depuis quelques années maintenant et a également attiré beaucoup d’attention de la part d’autres entreprises – de grands noms comme Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP et Qualcomm. uni leurs forces pour accélérer le développement du matériel RISC-V. D’autres également, par exemple Western Digital, ont conçu des cœurs RISC-V à utiliser dans leurs contrôleurs flash alors qu’ils utilisaient auparavant des conceptions sous licence d’ARM, d’Intel et d’autres, ce qui augmentait le coût des millions de SSD qu’il livre.

Source