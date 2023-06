Google et OpenAI limitent les chatbots à Hong Kong au milieu des tensions en Chine: rapport

Google et OpenAI, qui s’est associé à Microsoft ont restreint l’accès à leurs puissants chatbots d’intelligence artificielle à Hong Kong alors que les craintes quant à l’impact de l’influence de la Chine sur sa capacité à maintenir un Internet ouvert ont augmenté, Le journal de Wall Street rapporté lundi.

Bien que les entreprises n’aient pas précisé pourquoi, le Journal a déclaré que les observateurs pensaient que l’expansion dans la région pourrait exposer les entreprises à une responsabilité en vertu d’une loi chinoise sur la sécurité nationale criminalisant la critique du gouvernement.

Le ministère de la Justice de Hong Kong a également récemment cherché à bloquer une chanson pro-démocratie, « Glory to Hong Kong » d’être diffusée en ligne et a cité 32 cas où elle est apparue sur Google appartenant à YouTube. Les délibérations du tribunal devraient se poursuivre sur l’affaire le mois prochain, selon le Journal.

D’autres entreprises ont également pris des mesures pour filtrer le contenu qui atteint Hong Kong. Disney a choisi de ne pas apporter deux épisodes de « The Simpsons » qui incluent des références aux critiques du gouvernement chinois à son service de streaming à Hong Kong, a rapporté le Journal.

Et Pomme a mis à jour la politique de confidentialité de son navigateur Internet à la fin de l’année dernière pour indiquer qu’il pourrait utiliser un outil de la société chinoise Tencent pour avertir les utilisateurs à Hong Kong des liens malveillants, un service sur lequel Google s’appuyait dans le passé. Les utilisateurs de Hong Kong ont signalé que l’outil de Tencent bloquait temporairement l’accès à des sites occidentaux légitimes comme le concurrent de Twitter Mastodon, l’échange de crypto-monnaie Coinbase et le site de codage GitLab.

Ces incidents surviennent au milieu d’une relation difficile entre les gouvernements des États-Unis et de la Chine. Certaines plateformes américaines, comme Facebook et Google, ne fonctionnent pas en Chine en raison de ses restrictions à la liberté d’expression. Alors que Hong Kong a longtemps servi de plaque tournante pour le commerce international qui a pu permettre une circulation plus libre de l’information, les actions du gouvernement chinois ces dernières années ont rendu son avenir plus incertain.

Le Journal a pointé du doigt une chambre de commerce américaine à Hong Kong enquête de mars qui a révélé que 38% des personnes interrogées étaient optimistes ou très optimistes quant à la capacité de Hong Kong à maintenir un accès gratuit à Internet mondial au cours des trois prochaines années.

Les représentants d’Apple, Disney, Google, Microsoft, OpenAI et Tencent n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

