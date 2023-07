Google et Meta ont obtenu des données de sociétés de préparation des déclarations de revenus, les législateurs appellent à une enquête

Un groupe de législateurs dirigé par la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren demande à l’administration Biden d’enquêter sur la manière dont les sociétés de logiciels de préparation des déclarations de revenus peuvent avoir partagé illégalement des données clients avec des plateformes technologiques. Google et Méta .

Dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland, à la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, au commissaire de l’Internal Revenue Service Daniel Werfel et à l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale J. Russell George, les législateurs ont présenté les principales conclusions. de leur propre sonde développer les rapports de Le balisage et le bord, qui a initialement révélé le partage de données. La FTC a refusé de commenter la lettre et les autres agences nommées n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans un article publié l’année dernière, les publications ont rapporté conjointement que les sociétés de logiciels de préparation des déclarations TaxSlayer, Bloc H&R , et TaxAct avaient partagé des informations financières sensibles avec le Facebook de Meta via un morceau de code appelé pixel. Le rapport a révélé que les trackers Meta pixel envoyaient des noms, des e-mails et des informations sur les revenus à Meta, en violation des politiques de la plate-forme.

Le rapport a également révélé que TaxAct avait envoyé des informations similaires à Google via son outil d’analyse, mais ces informations n’incluaient pas de noms.

Après le rapport initial, Meta et Google ont tous deux déclaré à CNBC qu’ils avaient des politiques contre les clients ou les annonceurs qui leur envoyaient des informations sensibles ou d’identification. Certaines déclarations que les sociétés de préparation des déclarations de revenus ont fournies aux publications à l’époque semblaient indiquer que le partage de données avait été fait accidentellement.

S’appuyant sur le rapport initial, le groupe de sept législateurs a ouvert sa propre enquête sur l’étendue du partage de données. Parmi leurs conclusions publiées mercredi, les législateurs ont déclaré que des millions d’informations sur les contribuables avaient été partagées avec les grandes entreprises technologiques via le logiciel de préparation des déclarations de revenus et que les sociétés de préparation des déclarations de revenus et les entreprises technologiques étaient « imprudentes » dans la manière dont elles traitaient les informations sensibles. Bien que les entreprises aient déclaré que les informations partagées auraient été anonymes, les législateurs ont constaté que les experts pensaient qu’il ne serait pas difficile de connecter les données aux individus.

Sens. Ron Wyden, D-Ore., Richard Blumenthal, D-Conn., Tammy Duckworth, D-Ill., Bernie Sanders, I-Vt., Sheldon Whitehouse, DR.I., et la représentante Katie Porter, D- Californie, a rejoint Warren dans l’enquête et la lettre.

Alors que les sociétés de préparation des déclarations de revenus ont installé Meta et les outils de Google sans comprendre pleinement les implications en matière de confidentialité, selon les législateurs, les deux plates-formes technologiques n’ont pas fourni suffisamment d’informations sur la manière dont elles collecteraient et utiliseraient les informations recueillies via leurs outils. Bien que Meta et Google aient tous deux déclaré avoir des filtres pour capturer les données sensibles collectées par inadvertance, ils semblaient « inefficaces », ont écrit les législateurs.

L’enquête a également révélé que les outils Meta utilisés par TaxAct auraient collecté encore plus d’informations que précédemment, y compris le montant approximatif des impôts fédéraux qu’une personne devait. Ils ont déclaré que Meta avait confirmé avoir utilisé les données collectées auprès des fournisseurs de logiciels fiscaux « pour cibler les publicités sur les contribuables, y compris pour des entreprises autres que les sociétés de préparation des déclarations elles-mêmes, et pour former les propres algorithmes d’IA de Meta ».

Le groupe estime que leurs conclusions indiquent que les sociétés de préparation des déclarations de revenus « pourraient avoir enfreint les lois sur la confidentialité des contribuables », ce qui pourrait entraîner des sanctions pénales « jusqu’à 1 000 dollars par instance et jusqu’à un an de prison », selon la lettre.

Après avoir appelé les agences à enquêter et à poursuivre si nécessaire, les législateurs ont noté que de nouvelles politiques pourraient atténuer le problème à l’avenir.

« Nous nous félicitons également de l’annonce récente par l’IRS d’un projet pilote de fichier direct gratuit l’année prochaine, qui donnera aux contribuables la possibilité de déclarer leurs impôts sans partager leurs données avec des entreprises de préparation de déclarations indignes de confiance et incompétentes », ont-ils écrit.

