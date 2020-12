BRUXELLES: L’unité Alphabet Google et les agences de publicité numérique ont été frappées jeudi par de nouvelles plaintes en matière de confidentialité adressées aux chiens de garde nationaux de six pays de l’UE pour la manière dont ils vendent des publicités à des annonceurs potentiels via un processus d’appel d’offres.

Depuis 2018, des plaintes ont été déposées dans 15 pays de l’UE au sujet de systèmes d’enchères en temps réel, le cœur de l’industrie de la publicité en ligne d’aujourd’hui, pour avoir prétendument enfreint le droit à la vie privée des Européens.

La méthode, qui recueille l’historique de navigation des utilisateurs et la diffuse à des centaines ou des milliers d’entreprises afin qu’elles puissent mettre aux enchères et placer des publicités, est utilisée par Google et les sociétés membres de l’Interactive Advertising Bureau (IAB), un groupe de normes et de lobbying pour la publicité en ligne. industrie avec plus de 650 membres.

L’historique de navigation peut révéler des données personnelles intimes et le consentement des consommateurs n’est pas demandé dans certains cas.

L’Union des libertés civiles pour l’Europe, basée à Berlin, l’Open Rights Group basé au Royaume-Uni et le groupe pour la liberté et les droits de l’homme, la Fondation Panoptykon, ont coordonné les plaintes de groupes numériques et de défense des droits de l’homme en Croatie, à Chypre, en Grèce, à Malte, au Portugal et en Roumanie à leur vie privée nationale chiens de garde.

«Aujourd’hui, de plus en plus de groupes de la société civile en disent assez avec ce modèle publicitaire invasif et demandent aux autorités de protection des données de se dresser contre les pratiques nuisibles et illégales qu’elles utilisent», a déclaré Orsolya Reich, responsable du plaidoyer chez Liberties, dans un communiqué.

Le groupe a exhorté les organismes de protection de la vie privée des six pays à s’associer aux principaux organes de contrôle en Irlande et en Belgique, qui examinent des plaintes similaires.

« Une enquête conjointe est nécessaire ici, car les appels d’offres en temps réel fonctionnent de la même manière au-delà des frontières et produisent les mêmes effets négatifs dans tous les États membres de l’UE », a déclaré le groupe.

Google a déclaré qu’il obligeait les éditeurs à obtenir le consentement pour la publicité personnalisée afin d’utiliser ses systèmes.

«Nous nous engageons pleinement dans l’enquête active du DPC sur les enchères en temps réel. Les acheteurs autorisés utilisant nos systèmes sont soumis à des politiques et des normes strictes », a déclaré un porte-parole de Google.

L’IAB, qui a rejeté plus tôt cette semaine un rapport préliminaire du responsable belge des données, a déclaré qu’il n’était pas un contrôleur de données pour les systèmes d’enchères en temps réel et ne traitait aucune donnée.

Il s’est dit convaincu que sa norme pour ses membres de se conformer aux règles de protection des données de l’UE connues sous le nom de GDPR offre une plus grande transparence, un choix et une responsabilité accrus dans la publicité numérique.