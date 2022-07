Google et le Thompson Center – Shaw Local

Un peu plus de huit kilomètres séparent l’Union Stockyards Gate sur Exchange Avenue de Chicago du James R. Thompson Center du Loop.

Un peu plus de 50 ans séparent la fermeture de ce qui était autrefois le plus grand complexe de transformation de viande au monde à minuit le 30 juillet 1971, et l’annonce de mercredi que Google occupera l’intégralité de la merveille postmoderne de 17 étages, en utilisant les 1,2 million de pieds carrés de bureaux, tandis que l’État déplace les bureaux de 50 agences gouvernementales à quelques pâtés de maisons.

Le dernier jour des parcs à bestiaux a été le point culminant de près de cinq décennies de déclin depuis le pic des affaires en 1924. Le premier gouverneur à essayer de vendre le Thompson Center a été Rod Blagojevich, au début de son premier mandat en 2003, pas encore 20 ans après. cela a ouvert.

Les différences entre les conglomérats privés de conditionnement de viande et un gâchis public à neuf chiffres sont aussi vastes que celles qui distinguent les dizaines de milliers d’ouvriers des abattoirs de l’époque de la dépression et les employés du secteur technologique qui entreront bientôt dans l’atrium emblématique du centre de Thompson.

Mais ensemble, ces installations font partie de l’histoire d’une ville en constante évolution, le centre économique d’un État et d’une région qui pourraient à nouveau être entièrement différents d’ici minuit le 30 juillet 2071.

LES RAMIFICATIONS DE COÛT DE LA DÉTENTION : Refuser de laisser les personnes accusées de crimes violents acheter leur sortie de la détention provisoire est une réalisation phare du gouverneur JB Pritzker et des démocrates à l’Assemblée générale.

Ce n’est pas bon marché non plus. Les responsables du comté de tout l’Illinois ont discuté ce printemps de la mise en œuvre prévue de la fin de la caution en espèces. En plus de perdre des revenus du système actuel, dans lequel les gouvernements collectent des millions auprès de ceux qui font face à des accusations criminelles et emprisonnent ceux qui ne peuvent pas payer, les nouvelles règles nécessiteront plus de travail pour évaluer les menaces et les risques de fuite.

Que cela signifie que les comtés gardent plus de personnes ou laissent sortir plus de personnes, il y a des ramifications de coûts du côté de la détention et de la surveillance. Il est également juste de prévoir le temps et les dépenses liés aux litiges des avocats de la défense pénale qui contestent les recommandations des poursuites et les décisions judiciaires en vertu des nouvelles directives. Il y aura peut-être une augmentation du nombre de poursuites pour les personnes accusées d’avoir violé les conditions de leur liberté provisoire.

Sans sonder les 102 comtés, il est sûr de dire que les obstacles seront plus élevés dans les juridictions qui n’ont pas été en mesure de planifier à l’avance financièrement ainsi que celles qui connaissent des conflits entre les forces de l’ordre, les bureaux du procureur de l’État et le personnel judiciaire. Les conseils de comté sous contrôle républicain sont plus susceptibles de saisir la nature politique du football du changement, qui est un problème dans les campagnes à l’échelle de l’État depuis au moins janvier 2021.

Les membres de votre conseil de comté devraient discuter de ce changement. Si non, demandez-leur pourquoi.

