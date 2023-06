Google et iFxit proposeront des pièces de réparation, des outils et des manuels Pixel Fold

Le Pixel Fold de Google est enfin en vente libre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon. De plus, nous avons maintenant la confirmation que Google et iFixit étendront leur partenariat pour les pièces de rechange et les instructions avec le Pixel pliable. Un porte-parole de Google a confirmé 9to5Google que le Pixel Fold verra les pièces de réparation OEM, les outils, les manuels et les guides pour les réparations de bricolage. Ceux-ci comprendront des assemblages d’écran, des batteries et des ports de charge au lancement.

Pliage Google Pixel

Cette évolution ferait du Pixel Fold le premier téléphone pliable à proposer des réparations aux utilisateurs. Tous les autres fabricants de téléphones pliables proposent des réparations en interne, tandis que les réparations par l’utilisateur annuleraient leur garantie. En plus des outils de réparation iFixit, Google proposera des options de réparation en magasin et par courrier.







Pliage Google Pixel

Google prévoit également d’offrir une option de garantie prolongée appelée Preferred Care qui couvrira les pannes mécaniques accidentelles et les dommages accidentels après la fin de la période de garantie de l’appareil. Le service de garantie prolongée sera disponible sur une base mensuelle ou sous forme d’option de paiement unique et fournira soit des réparations, soit des unités de remplacement si nécessaire. Google et iFixit n’ont pas encore détaillé l’étendue de leur dernier partenariat, mais nous devrions en savoir plus dans un avenir proche.

