L’Australie a finalisé mardi son projet de faire payer Facebook et Google à ses médias pour le contenu d’actualités, une première mondiale visant à protéger le journalisme indépendant à laquelle les géants de l’internet se sont fermement opposés. En vertu des lois pour aller au parlement cette semaine, le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que les sociétés Big Tech doivent négocier avec les éditeurs et les diffuseurs locaux combien ils paient pour le contenu qui apparaît sur leurs plateformes. S’ils ne peuvent pas conclure un accord, un arbitre nommé par le gouvernement décidera à leur place.

« C’est une énorme réforme, c’est une première mondiale, et le monde regarde ce qui se passe ici en Australie », a déclaré Frydenberg aux journalistes dans la capitale Canberra. « Notre législation contribuera à garantir que les règles du monde numérique reflètent les règles du monde physique … et à terme, soutiendra notre paysage médiatique. » La loi équivaut à la vérification la plus forte du pouvoir de marché des géants de la technologie dans le monde et fait suite à trois ans d’enquête et de consultation, qui se sont finalement transformées en une bagarre publique en août lorsque les entreprises américaines ont averti qu’elles pourraient les empêcher d’offrir leurs services en Australie.

Le directeur général de Facebook Australie, Will Easton, a déclaré mardi que la société examinerait la législation et « s’engagerait dans le processus parlementaire à venir dans le but d’atterrir sur un cadre viable pour soutenir l’écosystème de l’information australien ». Un représentant de Google a refusé de commenter, affirmant que la société n’avait pas encore vu la version finale du projet de loi.

Jusqu’à récemment, la plupart des pays étaient restés les bras croisés alors que les annonceurs redirigeaient leurs dépenses vers le plus grand site Web de médias sociaux et moteur de recherche au monde, privant les rédactions de leur principale source de revenus et entraînant des fermetures généralisées et des pertes d’emplois. Mais les régulateurs commencent à tester leur pouvoir de contenir les deux méga-entreprises qui absorbent plus des quatre cinquièmes des dépenses publicitaires en ligne australiennes entre elles, selon Frydenberg. Cette année, un régulateur français a demandé à Google de négocier avec les éditeurs le paiement du contenu d’actualité, et l’affaire reste devant les tribunaux.

« C’est à la fois très ambitieux et très nécessaire », a déclaré Denis Muller, membre honoraire du Centre for Advancing Journalism de l’Université de Melbourne, en référence à la loi australienne. « Prendre leur contenu d’information sans payer pour cela, en échange d’une récompense très discutable de » portée « , semble être un arrangement très injuste et inégal et finalement démocratiquement dommageable. »

Le président exécutif de News Corp Australia, Michael Miller, a déclaré que la loi était « un pas en avant significatif dans la campagne d’une décennie pour parvenir à l’équité dans les relations entre les sociétés de médias australiennes et les géants mondiaux de la technologie ». En mai, News Corp a cessé d’imprimer plus de 100 journaux australiens, invoquant une baisse de la publicité.

Dans les modifications apportées au projet de loi annoncées plus tôt cette année et susceptibles de favoriser les entreprises de technologie, la version finale de la loi n’affecterait pas le contenu d’actualité distribué sur la filiale Instagram de Facebook ou sur Youtube de Google. Facebook et Google seraient également autorisés à inclure dans les négociations la valeur des clics que leurs plates-formes dirigent vers des sites Web d’informations. Mais Frydenberg s’est ajouté à la liste des entreprises de médias avec lesquelles les géants de la technologie doivent négocier, affirmant que le radiodiffuseur public Australian Broadcasting Corp et le radiodiffuseur public spécialisé SBS seraient inclus, ainsi que les principaux médias du secteur privé comme News Corp et Nine Entertainment Co Holdings.