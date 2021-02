Google et Facebook sont sur le point de conclure des accords avec des organisations de presse, déclare le trésorier australien alors que le projet de loi sur la réforme des médias avance

Il y a eu de «grands progrès» dans les pourparlers entre les géants américains de la technologie et l’Australie sur une législation qui ferait pencher la balance des pouvoirs en faveur des organes de presse. Plus tôt, Google a menacé d’arrêter ses services sur la facture.

Le code de négociation des médias d’information australien, qui est apparu pour la première fois en 2019, a fait l’objet d’une querelle publique plutôt bruyante entre Canberra et les deux mastodontes de la publicité numérique ces dernières semaines. La nouvelle réglementation modifierait considérablement la manière dont les médias australiens et les entreprises comme Google et Facebook, qui utilisent du contenu d’actualité dans leurs produits, interagissent. Cela pourrait également donner l’exemple à d’autres nations mécontentes de l’influence excessive de la Big Tech américaine.

«Cette législation est importante et nous avons l’intention de la faire adopter par le Parlement», Le trésorier australien Josh Frydenberg a déclaré lundi à la chaîne publique nationale ABC. Il a déclaré que les géants de la technologie et les entreprises de médias australiennes étaient « Très proche de certains accords commerciaux importants, et ce faisant, il transformera le paysage médiatique national. »

Aussi sur rt.com L’Australie s’en prend aux menaces de Big Tech, dit qu’il est « inévitable » que Facebook et Google paient pour le contenu

La loi proposée obligerait les distributeurs de contenu numérique à payer pour les informations diffusées sur leurs plateformes et à adhérer à certaines règles de transparence concernant les algorithmes qui gèrent le contenu d’actualités de tiers. L’objectif est de soutenir les journalistes qui ont vu leurs revenus publicitaires étouffés alors que la consommation mondiale d’informations se déplaçait vers des plateformes en ligne dominées par le duopole américain.

Google et Facebook se sont opposés au changement, affirmant que les législateurs australiens n’avaient pas reconnu à quel point les rédacteurs de presse avaient bénéficié de leur plateforme. Les entreprises de technologie se sont également plaintes du fait que la réglementation donnerait aux agences de presse australiennes un avantage injuste par rapport aux autres créateurs de contenu en leur donnant un aperçu du fonctionnement de Google et de Facebook.

Les deux ont déclaré qu’ils devraient restreindre ce que les utilisateurs australiens peuvent faire sur leurs plates-formes si la loi est promulguée dans sa forme actuelle. Google est allé jusqu’à menacer de rendre son moteur de recherche indisponible en Australie.

Aussi sur rt.com Bing là-bas, fait cela: Microsoft pourrait intervenir si Google quitte l’Australie sur la ligne de licences de contenu, dit le PM Morrison

Microsoft a proposé d’intervenir et de fournir ses services en remplacement, ce qui a suscité une réprimande fâchée de la part du vice-président principal de Google, Kent Walker, qui a accusé jeudi le concurrent de faire « Démystifié » revendications dans leur attaque.

Les menaces publiques et le lobbying accru jusqu’à présent semblent avoir échoué à mettre un terme au nouveau code de négociation. Le gouvernement australien a indiqué que la législation devrait progresser au Parlement cette semaine avec le soutien de l’opposition.

Il n’était pas immédiatement clair si les dernières négociations avec les dirigeants de Google et de Facebook, décrites par Frydenberg dans l’interview, auraient une incidence sur l’arrangement final. Au milieu de l’impasse, Google a poussé de l’avant avec son produit appelé News Showcase, qui a été lancé en Australie il y a deux semaines.

Aussi sur rt.com Google va payer 76 millions de dollars aux médias français pour mettre fin à une longue dispute sur les droits d’auteur, mais tout le monde n’est pas content

Lundi, Seven West Media, propriétaire du radiodiffuseur 7NEWS et du journal ouest australien, a annoncé son inscription au service de distribution d’informations de Google. News Showcase propose déjà du contenu de plusieurs petits points de vente australiens comme le Canberra Times, Crikey et la conversation. Le président de Seven West Media, Kerry Stokes, a qualifié l’accord de révolutionnaire et a félicité le gouvernement australien pour l’avoir fait.

« [The government’s] un leadership exceptionnel dans la mise en œuvre du code de négociation proposé pour les médias d’information nous a permis de conclure des négociations qui aboutissent à un paiement équitable et garantissent notre avenir numérique ». Dit Stokes.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!