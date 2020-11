Google et Facebook seront examinés par la nouvelle unité britannique à partir de l’année prochaine

Bill Clark | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

Mark Zuckerberg, président et chef de la direction de Facebook, arrive pour témoigner lors de l’audience des services financiers de la Chambre sur un examen de Facebook et de son impact sur les secteurs des services financiers et du logement le mercredi 23 octobre 2019.

«Mais il existe un consensus croissant au Royaume-Uni et à l’étranger selon lequel la concentration du pouvoir entre un petit nombre d’entreprises technologiques freine la croissance du secteur, réduit l’innovation et a des impacts négatifs sur les personnes et les entreprises qui en dépendent. cela et déclencher une nouvelle ère de croissance technologique », a déclaré Dowden.

Le secrétaire au numérique, Oliver Dowden, a déclaré dans un communiqué: “Je suis sans vergogne pro-tech et les services des plateformes numériques transforment positivement l’économie – apportant d’énormes avantages aux entreprises, aux consommateurs et à la société.”

Le gouvernement a déclaré que la DMU pourrait avoir le pouvoir de suspendre, de bloquer et d’annuler les décisions prises par les grandes entreprises technologiques. La DMU pourrait également leur ordonner de prendre certaines mesures pour se conformer au code et imposer des sanctions financières en cas de non-conformité, a déclaré le gouvernement.

La DMU, ​​qui fera partie de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), commencera ses travaux en avril 2021.

Selon le nouveau code, certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde devront peut-être être plus transparentes sur les services qu’elles fournissent et sur la manière dont elles utilisent les données des consommateurs. Ils peuvent également être contraints de donner aux consommateurs le choix de recevoir ou non de la publicité personnalisée, et ils ne pourront pas imposer de restrictions aux clients qui les empêchent d’utiliser des plateformes concurrentes.

Le code est conçu pour garantir que les consommateurs, les petites entreprises et les éditeurs de nouvelles ne sont pas désavantagés par les mesures prises par les géants de la technologie, a déclaré le gouvernement.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré qu’il prévoyait de créer une unité des marchés numériques (DMU) pour appliquer “un nouveau code pour régir le comportement des plates-formes qui dominent actuellement le marché, telles que Google et Facebook”.

En juillet, la CMA a appelé le gouvernement à lui donner plus de pouvoirs et à créer la DMU, ​​affirmant qu’il était nécessaire de freiner les grandes plateformes de publicité numérique. Le régulateur s’est dit préoccupé par la façon dont les géants de la technologie comme Google et Facebook utilisent la publicité numérique pour alimenter leurs modèles commerciaux.

Bien que les recommandations de la CMA aient une portée nationale, le chien de garde a déclaré que les problèmes qu’il avait identifiés étaient «de nature internationale» et qu’il chercherait à «jouer un rôle de premier plan au niveau mondial» dans le cadre de sa stratégie numérique.

«Grâce à notre examen de ce marché, nous avons découvert comment fonctionnent les principales plates-formes en ligne comme Google et Facebook et comment elles utilisent la publicité numérique pour alimenter leurs modèles commerciaux», a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA, le 1er juillet. ont trouvé inquiétant – si le pouvoir de marché de ces entreprises n’est pas contrôlé, les gens et les entreprises seront perdants. “

Ronan Harris, vice-président de Google pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré dans un communiqué à l’époque: “Les annonceurs choisissent aujourd’hui parmi une large gamme de plates-formes qui concurrencent chacune pour proposer les formats et produits publicitaires les plus efficaces et innovants.”

Il a ajouté: “Nous soutenons une réglementation qui profite aux personnes, aux entreprises et à la société et nous continuerons à travailler de manière constructive avec les autorités réglementaires et le gouvernement sur ces domaines importants afin que chacun puisse tirer le meilleur parti du Web.”

Facebook a précédemment déclaré qu’il s’engagerait avec les organismes gouvernementaux britanniques “sur des règles qui protègent les consommateurs et aident les petites entreprises à se reconstruire alors que l’économie britannique se remet” de la pandémie de coronavirus.

“Nous sommes confrontés à une concurrence importante de la part de Google, Apple, Snap, Twitter et Amazon, ainsi que de nouveaux entrants comme TikTok, qui nous tient sur nos gardes”, a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué le 1er juillet. ” les gens ont un contrôle significatif sur la façon dont leurs données sont collectées et utilisées. C’est pourquoi nous avons introduit des outils de pointe pour que les gens contrôlent la façon dont leurs données sont utilisées pour informer les publicités qu’ils voient. “

– Ryan Browne de CNBC a contribué à cette histoire.