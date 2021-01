Google et Facebook ont ​​eu beaucoup de problèmes, avec de multiples affaires antitrust et anti-concurrence contre les deux géants de la technologie. Maintenant, un nouveau rapport jette un peu plus de carburant dans l’incendie, car les deux sociétés s’entraideraient pour réduire la concurrence publicitaire. Selon un rapport du New York Times, Google a donné à Facebook un «accord de cœur» alors que Facebook rejoignait une alliance d’entreprises soutenant un modèle de publicité en ligne de Google.

Selon le rapport, les détails de l’accord ont été découverts dans des documents obtenus dans le cadre du procès antitrust au Texas. Selon le document, Facebook a reçu un traitement spécial dans l’alliance dirigée par Google, par opposition à plus de 20 partenaires. Les dirigeants de six de ces entreprises ont déclaré au New York Times que leur accord avec Google n’incluait pas les mêmes conditions généreuses que Facebook avait reçues et que Facebook avait un avantage significatif sur les autres. L’accord, nommé « Jedi Blue » dans Google, a donné les faveurs de Facebook dans les enchères d’en-tête d’annonce, où les sites pouvaient solliciter des offres d’espace publicitaire à partir de plusieurs bourses à la fois, en échange du soutien de l’approche d’enchères ouvertes de Google pour vendre ces annonces.

Cela signifie que Facebook a eu plus de temps pour soumissionner pour des publicités, des accords de facturation directe avec les sites hébergeant les publicités et a obtenu l’aide de Google pour comprendre les audiences publicitaires. Dans le cadre de l’accord, Facebook a déclaré qu’il soumettrait une offre sur au moins 90% des enchères publicitaires lorsqu’il pourrait identifier les utilisateurs et a promis des niveaux de dépenses minimaux allant jusqu’à 500 millions de dollars (environ 3660 crores de roupies) par an. Facebook a également demandé à Google d’éviter d’utiliser les informations d’enchères pour manipuler les enchères publicitaires en sa faveur, selon le rapport du New York Times.

L’affirmation la plus sérieuse, selon le rapport du NYT, était que les deux sociétés avaient déterminé que Facebook gagnerait un pourcentage fixe d’enchères sur lesquelles il enchérissait. Le rapport citait en outre les deux sociétés affirmant que l’accord n’était pas une question antitrust, et elles incluaient une clause dans l’accord exigeant que les parties « coopèrent et s’entraident » si elles font l’objet d’une enquête pour des problèmes de concurrence concernant l’accord. « Le mot » antitrust « est mentionné pas moins de 20 fois tout au long de l’accord », a déclaré le projet de plainte cité par NYT.