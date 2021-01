SYDNEY: Google d’Alphabet Inc a promis de retirer son principal moteur de recherche d’Australie, tandis que Facebook Inc dit qu’il bloquera le partage de nouvelles si le gouvernement adopte une loi pour les obliger à payer les médias nationaux pour le contenu qu’ils présentent.

Le différend est surveillé de près dans le monde entier car ce serait le plus grand défi à ce jour pour savoir comment les entreprises de technologie américaines qui dominent les médias sociaux et les moteurs de recherche utilisent les informations sur leurs sites Web.

QUE DIT LA LÉGISLATION?

* La loi prévue stipule que les organes de presse australiens peuvent négocier individuellement ou collectivement avec Facebook et Google le paiement du contenu utilisé sur les sites des entreprises technologiques. D’autres entreprises technologiques peuvent être ajoutées si elles sont jugées suffisamment grandes.

* Si les parties ne parviennent pas à un accord, un arbitre décidera quelle offre est la plus raisonnable. Si Facebook ou Google rompent les accords qui en découlent, ils peuvent être condamnés à une amende allant jusqu’à 10 millions de dollars australiens (7,4 millions de dollars) en sanctions civiles.

* La loi oblige également les entreprises de technologie à avertir les médias lorsqu’ils modifient les algorithmes de recherche d’une manière affectant l’ordre dans lequel le contenu apparaît. Ils doivent également partager leur utilisation des données consommateurs extraites des contenus d’actualité sur leurs sites.

* La Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC) a commencé à enquêter sur les moteurs de recherche et les entreprises de médias sociaux en 2017 et a travaillé avec le gouvernement fédéral sur la rédaction des règles, qui font l’objet d’une enquête parlementaire mais devraient être adoptées.

* Alors que les sociétés Internet et des médias se sont battues dans d’autres juridictions, notamment en Allemagne au sujet des règles de droit d’auteur pour les extraits d’actualités et autres éléments publiés par Google, la proposition australienne représente la réforme la plus vaste.

POURQUOI LA LOI A-T-ELLE ÉTÉ PROPOSÉE?

* Au cours des dernières années, les sociétés de médias traditionnels opérant en Australie ont subi d’énormes succès en termes de flux de revenus, tels que les abonnements et la publicité. Pour chaque 100 dollars australiens dépensés en publicité en ligne en Australie, à l’exclusion des petites annonces, près d’un tiers va à Google et Facebook, a déclaré le régulateur de la concurrence.

* En 2019, le régulateur a publié un rapport indiquant que les organes de presse manquaient de pouvoir de négociation lors des négociations avec les entreprises numériques sur la compensation du contenu publié sur les plateformes en ligne. Il a déclaré que c’était un problème parce que ces mêmes éditeurs s’appuyaient sur Facebook et Google pour atteindre bon nombre de leurs consommateurs.

* Le gouvernement voulait que les géants de la technologie se conforment à un code volontaire. Invoquant l’absence de progrès dans les discussions, il a décidé qu’une législation était nécessaire.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE?

* La branche locale de News Corp est un fervent partisan de la législation. Il a en partie blâmé les entreprises technologiques pour la fermeture de dizaines de têtes de mât en 2020.

* Google et Facebook affirment qu’ils aident à connecter les médias avec les consommateurs, en augmentant leurs abonnements et en leur permettant de facturer davantage les annonceurs.

* Facebook affirme avoir envoyé des milliards de clics par an vers des sites Web d’informations australiens via des articles apparaissant sur les pages des utilisateurs et a menacé de supprimer les liens d’actualités des flux des utilisateurs australiens.

* Google se dit prêt à payer pour le contenu, bien qu’aucune grande organisation médiatique n’ait accepté ses conditions. Google a annoncé qu’il retirerait son principal moteur de recherche d’Australie si les lois étaient adoptées.

* L’Australie envisage de réglementer davantage les grandes entreprises technologiques du secteur des médias. L’ACCC a suggéré de nouvelles règles de partage de données qui contesteraient la domination de Google et Facebook sur le marché de la publicité en ligne, et publiera en mars un rapport sur le rôle de Google et Apple Inc dans l’industrie des logiciels pour smartphones.

* L’Australie s’est précédemment engagée dans de longues batailles avec de grandes entreprises. En 2012, le gouvernement de centre-gauche de l’époque est devenu le premier au monde à interdire aux fabricants de cigarettes d’utiliser des dessins sur leurs emballages pour attirer les consommateurs. Les compagnies de tabac ont lancé des contestations judiciaires, mais les tribunaux ont finalement confirmé la loi.

(1 USD = 1,3501 dollars australiens)