Facebook Inc et Google d’Alphabet Inc ont accepté de «coopérer et s’entraider» en cas d’enquête sur leur pacte de collaboration dans la publicité en ligne, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

Le rapport du Journal a cité une version non expurgée d’un procès intenté par 10 États contre Google la semaine dernière.

Les États avaient accusé Google de travailler avec Facebook d’une manière illégale qui violait la loi antitrust pour stimuler son activité de publicité en ligne déjà dominante.

Selon le rapport, le procès a déclaré que Google et Facebook étaient conscients que leur accord pourrait déclencher des enquêtes antitrust et ont discuté de la manière de les traiter.

Un porte-parole de Google a déclaré au Journal que de tels accords sur les menaces antitrust sont extrêmement courants.

Le projet de version non expurgée du procès, que le Journal a déclaré avoir examiné, indiquait également que la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, avait signé l’accord avec Google.

La version préliminaire cite également un e-mail dans lequel Sandberg a déclaré au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg et à d’autres dirigeants, que «c’est un gros problème stratégiquement», indique le rapport.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.