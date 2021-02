Google et Facebook devraient également activer le partage des revenus pour les actualités en Inde, après l’Australie

Récemment, le gouvernement australien a frappé Facebook et Google, deux des plus grands géants mondiaux de la technologie. Le gouvernement national a souligné comment les majors de la technologie se trouvent dans une position où elles peuvent abuser de leur pouvoir de marché et suggèrent qu’elles prennent de telles mesures afin d’étouffer les revenus qui devraient appartenir à ceux qui utilisent leur plate-forme. Les exemples en sont les publications d’actualités et les commissions sur les revenus que Google et Facebook leur prélèvent. C’est, d’une certaine manière, une affaire classique de poulet et d’œuf – les publications doivent-elles à Google d’avoir fourni une plate-forme mondiale démocratique qui n’existait pas sans elles? Ou est-ce que Google doit des publications pour avoir créé du contenu qui fait d’elles ce qu’elles sont? Quel que soit le côté de la médaille dans lequel vous vous trouvez, la réglementation australienne crée un précédent très important que Google, Facebook et autres peuvent suivre dans le monde entier.

Il est intéressant de noter qu’un récent argument sur The Economic Times a soulevé une question très importante au milieu de cette rencontre entre la poule et l’œuf: si l’Australie peut faire pression pour une telle décision, l’Inde ne peut-elle pas le faire aussi, tirant donc plus (et probablement méritant) des revenus. aux publications frappées à travers l’Inde? Plus important encore, Google et Facebook ne devraient-ils pas envisager un modèle uniforme et universel de partage des revenus pour toutes les publications d’information, qui ont largement perdu des revenus publicitaires au profit des géants mondiaux de la technologie?

Il est temps pour Big Tech d’être proactif?

À la suite des mesures prises par le gouvernement australien, des rapports indiquent que le gouvernement canadien envisage également d’imposer des restrictions sur le partage des revenus entre les entreprises technologiques et les publications d’information dans le pays. L’Union européenne réfléchit également à l’imposition de frais élevés aux géants de la technologie, sur cette note. Cependant, alors que ces applications sont créées à partir du gouvernement et du côté administratif, Google et Facebook devraient idéalement se concentrer sur un changement de structure fondamentale dans la façon dont ils gèrent leurs activités d’information.

Le modèle en place actuellement n’est pas tout à fait durable. Facebook, par exemple, a protesté contre la réglementation australienne en interdisant aux producteurs de contenu et aux publications de publier du contenu sur sa plateforme. En substance, cela enlève l’une des plus grandes fonctionnalités de la plate-forme qui attire des millions d’utilisateurs dans le monde. Il est important de noter ici que même si Facebook continue de prétendre qu’il ne s’agit pas d’une plateforme centrée sur l’actualité, le partage d’informations restera inévitablement un aspect principal des médias sociaux. Google, d’autre part, a commencé à nouer des partenariats avec des réseaux d’information et des publications, mais les initiatives ont été limitées et exclusives.

Des voix contraires restent dans l’espace médiatique indépendant, ce qui témoigne de la puissance des grandes technologies. Manan Vyas, fondateur du blog indépendant sur la politique Qrius, a déclaré à News18 que contrairement à l’argument soulevé, il est en fait plus que satisfait de la façon dont Internet fonctionne actuellement pour l’écosystème indien d’informations et de contenu. «À mon avis, Facebook et Google sont les meilleures sources de trafic gratuit pour les éditeurs. Il n’est donc pas question de leur faire payer le trafic qu’ils envoient aux éditeurs. Sans les deux, les éditeurs indépendants auront du mal. À l’heure actuelle, la plupart de mon trafic provient de la recherche Google », déclare Vyas.

Cependant, il y a un manque de rythme dans la façon dont les entreprises fonctionnent. Pour Facebook, bien qu’une telle interdiction de leur part puisse fonctionner de manière ponctuelle, si toutes les nations empruntent la même voie, Facebook risque de perdre beaucoup plus de revenus qu’il n’a une chance d’en gagner. Il en va de même pour Google, dont les propriétés de recherche et d’actualités sont interdépendantes et sont responsables d’une grande partie de ses revenus. Compte tenu de leur puissance, les publications ne peuvent pas tout à fait espérer les concurrencer, ce qui les oblige à disposer de la part qui leur revient de revenus publicitaires. Refuser les publications dans le monde entier, c’est essentiellement leur faire payer des frais pour utiliser Google ou Facebook pour commercialiser leur contenu, et en plus leur retirer des revenus publicitaires potentiels.

Notre gouvernement peut-il intervenir?

Même si cela semble être la bonne voie à suivre, il existe des obstacles à une action plus formelle, comme la réglementation gouvernementale. NS Nappinai, avocat principal à la Cour suprême de l’Inde et fondateur de Cyber ​​Saathi, explique à News18 que l’affaire n’est pas aussi simple que celle de l’Inde après une certaine étape simplement parce que quelque chose est fait par un autre gouvernement. «Le gouvernement indien ferait un geste pour réglementer le modèle de partage des revenus entre les publications d’information traditionnelles et les géants de la technologie, seulement si cela semble un cas d’utilisation d’intérêt public pour le faire. Notre gouvernement a été assez bruyant lorsqu’il a été question d’établir une taxe numérique sur les revenus générés par les grandes entreprises technologiques, il serait donc erroné de dire qu’il n’a aucun intérêt à réglementer les entreprises technologiques. Cependant, il doit y avoir un aspect de revenus au-delà de l’angle de l’impôt sur le revenu, ou quelque chose qui profiterait au public, pour que le gouvernement intervienne », dit Nappinai.

Qu’en est-il des publications d’information qui se sentent durement touchées par la part de revenus qu’elles paient obligatoirement à des entreprises comme Facebook et Google? Varun Singh Kalra, un avocat basé à New Delhi qui a travaillé sur un article comprenant l’aspect politique de la question, a déclaré à News18: « D’un point de vue juridique, les agences de presse en Inde, afin d’obtenir une part des revenus des géants des médias, peuvent recourir aux lois sur le droit d’auteur et la concurrence. Le champ d’application de la loi sur le droit d’auteur en Inde est très restreint, car les «informations» en soi ne sont pas protégées par le droit d’auteur à moins que l’agence de presse puisse prouver qu’elle consacre une quantité substantielle de travail, de compétences et de capitaux en couvrant et en présentant cette histoire / ces nouvelles. «

C’est ce que Nappinai souligne comme la principale raison pour laquelle la réglementation sur les partenariats de presse n’est peut-être pas dans l’esprit du gouvernement indien en ce moment. Kalra est également d’accord, déclarant que « les annonceurs ne sont pas complètement passés des journaux aux plateformes de médias sociaux, mais ce n’est qu’une question de temps lorsqu’un amendement à ces lois sera crucial pour la survie des agences de presse. » Il ne s’agit donc pas de ne pas avoir de précédent – Nappinai souligne la section 31D de la loi sur le droit d’auteur de 1957, qui établit un cadre réglementaire d’octroi de licences pour guider les radiodiffuseurs et les éditeurs sur le droit d’auteur et le partage des revenus.

L’affaire, comme elle le souligne, est en grande partie une question de quand et à quel moment le gouvernement indien pourrait-il trouver que les actions de Google et Facebook interfèrent avec le discours public et constituent un démérite envers les industries locales de l’Inde. D’ici là, il serait prématuré de s’attendre à ce que le gouvernement indien suive une tendance internationale. Cependant, conformément aux attentes du secteur, les géants de la technologie doivent agir de manière proactive avant que la situation ne se transforme en une impasse pour les nouvelles, pour les plates-formes qui ont défendu la démocratie et la liberté d’expression, et doivent atteindre le stade de la réglementation à travers le monde.