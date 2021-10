Google et DeepMind font face à des poursuites pour un accord de données avec le NHS britannique

LONDRES — Google d’Alphabet et sa société sœur DeepMind font l’objet de poursuites judiciaires pour la manière dont ils ont obtenu et traité plus d’un million de dossiers de santé de patients sans consentement au Royaume-Uni

Il a ajouté que « cela survient à un moment d’intérêt public accru et de préoccupation compréhensible quant à savoir qui a accès aux données personnelles et aux dossiers médicaux des personnes et comment cet accès est géré ».

Ailleurs, le Le NHS a également été critiqué pour avoir signé l’année dernière un accord de partage de données avec la société américaine Palantir. La société d’analyse de données a été co-fondée par le milliardaire technologique Peter Thiel, qui a été l’un des premiers investisseurs dans DeepMind.

Les militants de la protection de la vie privée et les militants des droits de l’homme ont évoqué des préoccupations éthiques et morales lorsqu’ils ont lancé une campagne en juin pour tenter d’empêcher Palantir de travailler avec le NHS. Depuis sa création, la société cotée en bourse a travaillé avec des agences d’espionnage, des forces frontalières et des militaires, les détails les plus fins des contrats étant souvent gardés confidentiels.

Clive Lewis, membre du parti travailliste au parlement britannique et l’un des partisans de la campagne, a accusé Palantir d’avoir un « historique épouvantable ». Palantir a refusé de répondre à ces commentaires.

La campagne « No Palantir in Our NHS » intervient après que Palantir s’est associé au NHS sur un « Data Store » Covid-19, qui a été conçu pour aider le gouvernement et les services de santé à utiliser les données pour surveiller la propagation du virus.