Google et Chevron investissent dans la start-up de fusion TAE Technologies

Google et Chevron font partie d’une levée de fonds de 250 millions de dollars annoncée mardi pour TAE Technologiesune startup de fusion nucléaire avec une stratégie non conventionnelle.

La fusion nucléaire est souvent qualifiée de « Saint Graal » de l’énergie propre, car ce serait un moyen de générer une énergie presque illimitée sans émission, sans générer les mêmes déchets radioactifs de longue durée que la fission nucléaire génère.

Fission nucléaire est la façon dont les centrales nucléaires conventionnelles génèrent de l’énergie et consiste à diviser un atome plus gros en deux atomes plus petits, libérant ainsi de l’énergie. La fusion nucléaire est le processus inverse, lorsque deux atomes plus gros s’entrechoquent pour former un atome plus gros, libérant ainsi de l’énergie. La fusion est le processus élémentaire qui alimente les étoiles et le soleil, mais s’est avérée diaboliquement difficile à maintenir dans une réaction contrôlée sur Terre, malgré des décennies d’efforts.

“TAE – et la technologie de fusion dans son ensemble – a le potentiel d’être une source évolutive de production d’énergie sans carbone et un catalyseur clé de la stabilité du réseau alors que les énergies renouvelables deviennent une plus grande partie du mix énergétique”, a déclaré Jim Gable, président de Chevron Technology Venturesla branche de capital-risque de l’entreprise énergétique, dans un déclaration annonçant le cycle de financement de mardi.

Google, le géant de la recherche détenu par la société mère Alphabet, est partenaire de TAE depuis 2014, dotant la start-up de fusion d’une intelligence artificielle et d’une puissance de calcul. Mais mardi marque le premier investissement en espèces de Google dans TAE.