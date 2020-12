Cette année, Google a ajouté la fonctionnalité « Hum pour rechercher » à l’Assistant Google qui permettait aux utilisateurs de fredonner des chansons à leur Assistant pour les trouver. Billboard a, en collaboration avec Google, publié les 100 meilleures chansons que les gens ont fredonnées à l’Assistant Google. Selon Google, le bourdonnement de l’assistant à la recherche est capable de reconnaître plus de 500 000 chansons, quels que soient les utilisateurs qui fredonnent, chantent ou sifflent la chanson qu’ils recherchent.

Depuis son lancement, Hum to Search est devenu un moyen populaire d’identifier les chansons qui sont coincées dans votre tête. Alors que l’année tire à sa fin, Google a collaboré avec le Billboard Magazine pour annoncer les 100 meilleures chansons trouvées via Hum to Search. Parmi la liste, Old Town Road de Lil Nas X était la chanson la plus recherchée. Incidemment, Old Town Road a été présenté dans la publicité Google pour la fonction Hum to Search. Après Old Town Road, le classique de 1987 de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, est arrivé deuxième. La troisième place a été prise par Dance Monkey de Tones et moi, I Hope de Gabby Barrett, quatrième, et Believer d’Imagine Dragons cinquième. Le succès de Billie Eilish, Bad Guy, qui a récemment fait l’objet d’une expérience spéciale basée sur l’IA de YouTube Music, est arrivé 12e sur la liste.

Étant donné que la saison des fêtes approche à grands pas, quelques chansons de Noël apparaissent également dans la liste Google et Billboard, y compris All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

Google avait lancé la fonction Hum to Search en octobre qui a ajouté à la capacité du géant de la recherche d’identifier les chansons qui jouent en arrière-plan. Les utilisateurs doivent appuyer sur l’icône du micro sur Google et dire « Quelle est cette chanson? » ou cliquez sur le bouton « Rechercher une chanson », puis commencez à fredonner pendant 10 à 15 secondes pour permettre à Google d’identifier la chanson.