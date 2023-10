Google et Amazon pourraient bénéficier de la victoire de Jim Jordan

Si le représentant républicain Jim Jordan de l’Ohio est élu président de la Chambre mardi, les géants de la technologie comme Google , Pomme , et Amazone pourrait voir la pression pour adopter une législation antitrust technologique majeure suspendue pendant son mandat de président, ont déclaré à CNBC des stratèges politiques et des lobbyistes de l’industrie.

« En ce qui concerne la technologie, Jordan s’est principalement concentré sur les questions de parole et de censure, mais il a dirigé l’essentiel de sa colère contre la pression de l’administration Biden sur les entreprises – et non sur les entreprises elles-mêmes », a déclaré Adam Kovacevich, PDG de l’association pro-tech. groupe de lobbying Chambre du Progrès.

Un porte-parole de la Jordanie n’était pas d’accord avec cette évaluation, soulignant le assignations à comparaître La Jordanie a délivré à Alphabet (la société mère de Google), Amazon, Apple, Méta et Microsoft les accusant de supprimer la liberté d’expression.

« Le président Jordan a émis plus de 20 assignations à comparaître dans le cadre de son enquête sur les grandes technologies au Congrès, a interrogé plus de 20 employés actuels et anciens des grandes technologies, a tenu Mark Zuckerberg pour responsable et a présenté une législation pour mettre fin à la censure de la parole des grandes technologies. Ses actions parlent d’elles-mêmes », a déclaré Russell. Dye, directeur des communications du comité judiciaire de la Chambre, a déclaré lundi.

L’approche de Jordan à l’égard des mesures antitrust concernant les grandes entreprises technologiques au Congrès pourrait également contribuer à expliquer pourquoi les lobbyistes et les PAC des grandes entreprises technologiques ont contribué si régulièrement à ses campagnes de réélection.

Le PAC de Google a à lui seul donné plus de 35 000 dollars depuis 2012 pour aider à financer les campagnes réussies de réélection de la Jordanie.

Depuis 2020, la campagne jordanienne et les comités d’action politique affiliés ont reçu plus de 15 000 dollars de la part des PAC ou de lobbyistes individuels pour Google, Amazon, Apple, Microsoft et la société mère de Facebook, Meta, selon les rapports de contributions de lobbying déposés au Congrès.

Kovacevich, de la Chambre du Progrès, a personnellement fait don 1 000 $ à la campagne de Jordan en 2018, alors qu’il travaillait comme lobbyiste pour Google.

Tout le monde dans l’écosystème politique républicain n’aime pas l’idée que Jordan exerce le genre de pouvoir sur la législation technologique que lui (ou n’importe qui d’autre) exercerait en tant que président de la Chambre.

« Pendant des années, la Jordanie a contrecarré les efforts des conservateurs pour freiner les entreprises technologiques », a déclaré Schweppe, du conservateur American Principles Project.

Sa critique souligne de profondes divisions entre les républicains sur la manière dont le Congrès devrait aborder la réglementation technologique.

« La technologie est une fissure au sein du caucus républicain, et Jordan est plutôt amical envers des entreprises comme Google et Apple, même si certains de ses proches alliés ne le sont pas », a déclaré Matt Stoller, directeur de recherche à l’American Economic Liberties Project, une organisation progressiste à but non lucratif.

« Je suppose que cela dépend de la façon dont Jordan perçoit son rôle de président », a déclaré Stoller. « Est-ce qu’il construit un consensus ou essaie-t-il de définir ses propres préférences politiques ? »