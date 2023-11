Google et Amazon parmi les grands noms de la suppression des emplois technologiques cette semaine • The Register

De plus en plus d’emplois technologiques sont sur le point d’être supprimés cette semaine, Amazon, Google, Snap et Zillow réduisant tous leurs effectifs.

Un porte-parole de Google a confirmé que la Chocolaterie avait licencié certains employés appartenant à une équipe en charge des plaintes des consommateurs, mais a refusé de donner un nombre exact.

“L’équipe gUP (Google Users & Products) a annoncé aujourd’hui une réorganisation qui affectera un petit nombre de rôles sur une équipe de plusieurs centaines”, a déclaré la porte-parole de Google, Courtenay Mencini. Le registre.

« Nous faisons constamment évoluer nos équipes pour répondre à l’évolution des priorités commerciales et améliorer continuellement le niveau de service que nous fournissons à nos clients et utilisateurs. Les changements que nous avons déployés garantiront que nous disposons des bonnes personnes pour y parvenir.

L’information signalé pour la première fois les licenciements du gUP.

Google et sa société mère Alphabet ont déjà subi plusieurs séries de suppressions d’emplois depuis le début de l’année, la première ayant eu lieu moins d’un mois après le début de 2023. En janvier, Alphabet a annoncé que 12 000 employés, soit 6 % de la main-d’œuvre, seraient licenciés. il a embauché trop de personnes pendant la pandémie et a été confronté à une « réalité économique différente » en 2023.

En septembre, Google a supprimé quelques centaines d’employés de son équipe mondiale de recrutement, et un mois plus tard, au moins 40 emplois de sa division d’information. Nous avons entendu parler de licenciements furtifs chez Big G tout au long de l’année.

Il se murmure également que Google aurait suspendu le dépôt des demandes de certificat PERM auprès du ministère américain du Travail jusqu’au premier trimestre 2025.

Obtenir un certificat PERM pour un employé est une étape dans le parrainage de la carte verte de ce travailleur, qui accorde à cette personne la résidence permanente en Amérique. Le blocage des candidatures PERM pendant plus d’un an indique que le géant du Web n’est pas disposé ou incapable de convaincre les responsables américains pendant un certain temps qu’il a besoin de faire appel à des talents étrangers et qu’il ne peut pas embaucher des Américains pour occuper les postes vacants.

D’une part, si une entreprise licencie, par exemple, un ou plusieurs ingénieurs logiciels aux États-Unis alors qu’elle demande des certificats PERM pour des développeurs étrangers effectuant le même travail ou un travail similaire, le ministère du Travail ne délivrera pas de certificats, pour garantir que les personnes américaines ne sont pas évincés de leur emploi.

C’est donc une bonne nouvelle pour les citoyens et les personnes déjà titulaires d’une carte verte, qui trouveront peut-être plus facile de postuler à des emplois chez Google ; mauvaise nouvelle pour les Googleurs qui attendent un certificat PERM pour avancer dans leur démarche de résidence permanente.

Pendant ce temps, Amazon a licencié mercredi un nombre non divulgué d’employés de sa division Musique.

“Comme de nombreuses entreprises, nous surveillons de près nos besoins organisationnels et donnons la priorité à ce qui compte le plus pour les clients et la santé à long terme de nos entreprises”, a déclaré un porte-parole d’Amazon. Le registre.

“En conséquence, certains postes ont été supprimés au sein de l’équipe Amazon Music. Nous continuerons à investir dans Amazon Music et à consacrer nos ressources aux produits et services qui comptent le plus pour les clients, les créateurs et les artistes.”

Ces les rôles étaient localisés en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, selon Reuters, citant des personnes proches du dossier. Le géant de la vente au détail et du cloud a licencié plus de 27 000 employés cette année.

Nous notons que Google et Amazon, comme d’autres entreprises technologiques à l’ère de la pandémie, ont chacun lancé une vague d’embauche massive plus tôt et se demandent probablement maintenant s’ils ont besoin d’autant d’employés à temps plein.

Deux autres Les groupes technologiques, les acteurs des médias sociaux Snap et le secteur immobilier Zillow auraient également supprimé environ deux douzaines de travailleurs chacun, selon la chaîne 2 de Fox KTVU. Ni l’un ni l’autre n’ont répondu à Le registredemande de commentaire. ®