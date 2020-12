LONDRES – Le régulateur français de la protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a condamné jeudi Google et Amazon à des amendes substantielles pour avoir enfreint les règles sur les traceurs publicitaires en ligne, appelés cookies.

Le chien de garde a ordonné à Google de payer 100 millions d’euros (121 millions de dollars) et Amazon de payer 35 millions d’euros.

La CNIL a déclaré que les deux sociétés avaient enfreint l’article 82 de la loi française sur la protection des données, Google ayant commis trois infractions et Amazon en commettant deux.

Les sociétés ont été condamnées à une amende pour avoir placé des cookies de suivi sur les ordinateurs de leurs utilisateurs en France « sans obtenir le consentement préalable et sans fournir d’informations adéquates ».

Les cookies permettent aux géants de la technologie de «suivre» leurs utilisateurs sur Internet afin de leur proposer des publicités personnalisées.

Google a également été condamné à une amende pour le suivi des utilisateurs qui avaient spécifiquement désactivé la personnalisation des annonces.

La CNIL a déclaré qu’Amazon et Google disposaient de 90 jours pour changer les bannières d’information qu’elle affiche aux utilisateurs sur les cookies. S’ils n’apportent pas les modifications nécessaires, ils s’exposeront à une amende supplémentaire de 100 000 euros par jour jusqu’à ce que les modifications soient apportées.

Un porte-parole de Google a déclaré: « Les personnes qui utilisent Google s’attendent à ce que nous respections leur vie privée, qu’ils aient ou non un compte Google. Nous maintenons notre bilan en matière de fourniture d’informations initiales et de contrôles clairs, d’une solide gouvernance interne des données, d’une infrastructure sécurisée et surtout , des produits utiles. «

Ils ont ajouté: «La décision prise aujourd’hui en vertu des lois françaises sur la confidentialité en ligne fait abstraction de ces efforts et ne tient pas compte du fait que les règles et orientations réglementaires françaises sont incertaines et en constante évolution. préoccupations. «