Google est un géant de la technologie maintenant, mais c’est un survivaliste depuis ses débuts

Une vue du bâtiment Google à Dublin, Irlande. | Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

L’histoire de Toolbar, Chrome et Android – trois tentatives de Google pour survivre dans un monde en évolution rapide.

Aujourd’hui, il peut sembler que la puissance et le succès de Google étaient inévitables – grâce à Larry Page et Sergey Brin qui ont déchiffré le code de recherche – mais la réalité est bien différente. Google est né dans un état de guerre au début des années 2000, soumis aux caprices de Microsoft, un goliath technologique dont le navigateur Internet Explorer était sur 90% de tous les ordinateurs à l’époque et contrôlait essentiellement l’accès de la plupart des gens au moteur de recherche de Google. Et même si Google a gagné cette bataille, il en a affronté de nouvelles depuis.

Dans le deuxième épisode de Terre des géants: l’Empire Google – notre nouveau podcast en sept parties sur l’ascension de l’entreprise vers un monstre mondial – nous examinons comment Google, qui est actuellement poursuivi par le ministère de la Justice et plusieurs procureurs généraux pour des questions antitrust, a dû se battre pour survivre tout au long de son existence.

Google n’a atteint ses sommets actuels qu’en adoptant une mentalité de survivaliste – d’abord se frayer un chemin vers une pertinence durable, puis finalement vers une domination dans des domaines tels que la recherche et les systèmes d’exploitation mobiles. La peur précoce de l’échec de l’entreprise semble toujours visible dans nombre de ses décisions actuelles, par exemple lorsqu’elle paie des concurrents (comme Apple) pour en faire le moteur de recherche par défaut de leur système d’exploitation, ou lorsqu’elle remplit ses résultats de recherche avec ses propres produits.

L’histoire de survie de Google commence à un moment où Internet Explorer régnait en maître et Microsoft aurait facilement pu remplacer Google comme option de recherche par défaut de son navigateur. À l’époque, vous ne tapiez pas de requêtes de recherche dans la barre d’adresse de votre navigateur. Pour effectuer une recherche avec Google, vous devez soit taper www.google.com dans la barre d’adresse, soit cliquer sur le bouton «recherche» du navigateur (qui vous amène à la page Web de Google). Microsoft, s’il le souhaite, pourrait créer son propre moteur de recherche et en faire la valeur par défaut, ou il pourrait activer la recherche dans la barre d’adresse avec autre chose que Google. Si Microsoft avait fait quelque chose comme ça, cela aurait probablement été la fin de Google. Google savait donc qu’il fallait une solution de contournement.

Cette solution de contournement était la barre d’outils Google, une extension de navigateur qui ajoutait une barre de recherche Google juste sous la barre d’adresse du navigateur. Quelques années après sa publication par Google, des centaines de millions de personnes utilisaient Toolbar, en grande partie grâce à la signature d’accords de distribution par Google avec des entreprises comme Adobe pour la mettre dans leurs packages d’installation, ainsi qu’à sa facilité d’utilisation. Google, pendant un moment, a eu l’impression de résoudre son problème.

Mais alors que Google commençait à développer d’autres programmes Web qui deviendraient des produits de base, comme Gmail, Docs et Calendar, l’idée de permettre à une autre entreprise – en particulier à un concurrent comme Microsoft – de contrôler l’expérience des gens sur le Web a rendu Google mal à l’aise. Google a vu Microsoft développer son propre moteur de recherche, d’abord appelé Live Search puis appelé Bing, et a décidé qu’il ne pouvait pas se fier uniquement à sa barre d’outils pour encourager les gens à utiliser la recherche Google plutôt que ses concurrents. L’entreprise avait besoin de son propre navigateur. C’est ce qui l’a amené à créer Chrome.

Google Chrome a décollé parce qu’il était rapide, simple et facile à utiliser, et aussi parce que Google a utilisé des accords de distribution similaires de Toolbar pour le diffuser auprès du grand public. Mais alors que Chrome a été un succès retentissant – c’est maintenant le navigateur de bureau dominant au monde – il n’a fourni qu’un soulagement momentané. Car au moment où Chrome s’est imposé sur le bureau, la révolution mobile a décollé, laissant Google à nouveau exposé dans un nouveau domaine.

Google ne voulait pas qu’une autre entreprise – que ce soit Microsoft ou Apple – contrôle la façon dont les gens accédaient au Web et à ses produits à partir de leurs téléphones et autres appareils portables. Il savait également qu’il bénéficierait d’une sorte de standardisation du Web mobile. Et c’est devenu la base d’Android, le système d’exploitation mobile qu’il a acquis en 2005 et développé au sein de son entreprise. Aujourd’hui, Android alimente près de 85% des téléphones du monde, ce qui signifie que Google est le chemin d’accès au Web pour la plupart des gens, pas simplement un site Web où vous allez trouver des choses.

Sans Android et Chrome, Google « aurait été relégué au rang de non-pertinence », nous a dit Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits de Google qui travaille à la fois sur Chrome et sur les efforts mobiles de Google. «Nous aurions probablement été soit éliminés, soit une entreprise très, très minuscule, devenant probablement hors de propos si nous n’avions pas pu.»

Toutes ces batailles ont amené Google, autrefois une start-up décousue essayant de ne pas se faire écraser par Microsoft, là où il en est aujourd’hui – au sommet du monde de la technologie, mais aussi face à des allégations selon lesquelles il est devenu trop grand et étoufferait illégalement la concurrence.

