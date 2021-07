Google est poursuivi par plus de 35 États « pour abus de pouvoir sur les développeurs en gardant le monopole du Play Store »

Des dizaines d’États ont poursuivi Google mercredi dans une affaire antitrust qui remet en cause le contrôle de l’entreprise sur la boutique d’applications Android.

Au moins 36 États et Washington, DC, sont impliqués dans la poursuite, qui a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie.

La poursuite est menée par les États de l’Utah, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de New York, de l’Arizona, du Colorado, de l’Iowa et du Nebraska.

Il allègue que Google a acheté des concurrents et utilisé des contrats restrictifs pour maintenir illégalement un monopole sur sa boutique d’applications, Google Play Store, sur les téléphones Android.

La poursuite est la dernière d’un certain nombre de défis juridiques auxquels le géant de la recherche est confronté.

Mercredi, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il avait déposé une plainte contre Facebook, Twitter et Google, propriétaire de YouTube, pour son retrait des plateformes.

Depuis octobre, quatre poursuites antitrust étatiques ou fédérales ont été déposées contre Google.

Le dossier de mercredi est cependant le premier à examiner les pratiques de Google via son App Store.

Certains développeurs d’applications mobiles se sont plaints de la façon dont Google les oblige à utiliser son propre système pour les paiements dans leurs produits.

Pour de tels paiements, le système de Google facture une commission de 30%, ce qui, selon les développeurs, les amène à facturer des prix de plus en plus élevés pour leurs services.

Le procès indique que Google a pris le contrôle de la distribution d’applications mobiles sur son système d’exploitation Android.

Les États soutiennent que Google a été en mesure de générer des « marges bénéficiaires énormes » en raison de tactiques illégales visant à préserver son monopole dans la vente d’applications Android et les achats intégrés.

La plainte indique : « En raison du comportement anticoncurrentiel de Google, la part de marché de Google Play Store – qui dépasse largement 90 % – ne fait face à aucune menace crédible, et les forces du marché ne peuvent exercer de pression sur ses commissions supra-concurrentielles. »

Google a qualifié le procès de « sans fondement », se demandant pourquoi le Play Store de la société a été ciblé et non son rival, Apple.

William White, directeur principal des politiques publiques chez Google, a écrit dans un article de blog : « Android et Google Play offrent une ouverture et un choix que les autres plates-formes n’offrent tout simplement pas.

« Ce procès ne vise pas à aider le petit gars ou à protéger les consommateurs. Il s’agit de stimuler une poignée de développeurs d’applications majeurs qui veulent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela. »

Les allégations concernant le Play Store de Google découlent d’une enquête impliquant presque tous les États américains qui a commencé en septembre 2019.

Cette enquête a donné lieu à trois autres poursuites contre l’entreprise et menace de forcer des changements majeurs dans la façon dont Google génère des milliards de dollars de revenus dans ses activités.

L’année dernière, Google a commencé à sévir contre les développeurs d’applications par abonnement comme Netflix et Spotify, qui ont contourné le système de paiement de l’entreprise pour éviter de payer des frais dans son Play Store.

Google a déclaré qu’il commencerait à exiger des entreprises qu’elles intègrent leurs paiements à son système de facturation en septembre 2021.

Le dépôt de mercredi devrait également faire pression sur la façon dont Apple gère son App Store, qui ne permet pas aux gens de le contourner pour ajouter des applications par d’autres moyens, contrairement à Android.