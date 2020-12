Le Texas et neuf autres États ont poursuivi Google mercredi, l’accusant de travailler avec Facebook d’une manière illégale qui violait la loi antitrust pour stimuler son activité de publicité en ligne déjà dominante. Les États ont demandé que la société appartenant à Alphabet, qui contrôle un tiers de l’industrie mondiale de la publicité en ligne, les indemnise pour les dommages et a demandé un «redressement structurel», ce qui est généralement interprété comme obligeant une entreprise à céder certains de ses actifs. Le procès au Texas est la deuxième plainte majeure des régulateurs contre Google et la quatrième d’une série de poursuites fédérales et étatiques visant à freiner les mauvais comportements présumés des plates-formes Big Tech qui ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies.

Google a qualifié le procès au Texas de « sans fondement ». Facebook n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. L’action de mercredi soulève les enjeux juridiques pour Google, qui devrait faire face jeudi à un troisième procès antitrust de plus de 30 procureurs généraux, selon une source proche du dossier. Des éditeurs en ligne, dont Genius Media Group et le site Web d’actualités The Nation, ont allégué mercredi dans un procès antitrust distinct, qui sollicite le statut de recours collectif, qu’ils avaient perdu des revenus en raison de la domination de Google dans les publicités en ligne. Ils demandent à Google de céder une partie de ses activités publicitaires.

Dans son procès, le Texas demande à un juge de déclarer Google coupable d’avoir enfreint la loi antitrust et d’ordonner que les violations cessent. Il accuse Google d’abuser de son monopole sur le marché des publicités numériques, permettant à sa propre bourse de remporter des enchères publicitaires même lorsque d’autres enchérissent plus et surfacturent les éditeurs pour les publicités. Il a également accusé Google de travailler avec Facebook. Les deux sociétés sont fortement concurrentes dans les ventes d’annonces sur Internet et capturent ensemble plus de la moitié du marché mondial.

« Comme le révèlent les documents internes de Google, Google a cherché à tuer la concurrence et l’a fait par le biais d’un éventail de tactiques d’exclusion, y compris un accord illégal avec Facebook, sa plus grande menace concurrentielle potentielle », indique le procès.

La poursuite, déposée dans le district oriental du Texas, correspond également étroitement aux préoccupations exprimées publiquement par News Corp, propriété de Rupert Murdoch, et d’autres sociétés de médias auprès des régulateurs aux États-Unis et en Europe au cours des deux dernières années. Il a déclaré que Google avait abaissé ses frais à près de zéro pour gagner la domination des éditeurs, utilisé des astuces trompeuses pour négocier des transactions entre éditeurs et annonceurs et prélevé des frais élevés des deux parties pour jouer à l’arbitre.

MARCHÉ LIBRE

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré: «Si le marché libre était un jeu de baseball, Google se positionnait comme le lanceur, le frappeur et l’arbitre.» Paxton, qui fait face à des allégations d’abus du pouvoir de son bureau et de corruption, a également contesté récemment les résultats de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre dans plusieurs États du champ de bataille. La Cour suprême a rejeté cette poursuite.

Une porte-parole de Google a déclaré que l’entreprise se défendrait contre les «allégations sans fondement du procès au Texas». Elle a ajouté: «Les prix des annonces numériques ont chuté au cours de la dernière décennie. Les frais de technologie publicitaire diminuent également. Les frais de technologie publicitaire de Google sont inférieurs à la moyenne du secteur. Ce sont les caractéristiques d’une industrie hautement compétitive. »

Paxton, ainsi que 10 autres procureurs généraux des États, ont également rejoint le procès du ministère américain de la Justice contre la société en octobre, accusant la société californienne de 1 billion de dollars d’avoir utilisé illégalement son pouvoir de marché pour entraver ses rivaux. Les neuf États qui ont rejoint le Texas mercredi sont l’Arkansas, l’Indiana, le Kentucky, le Missouri, le Mississippi, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, l’Utah et l’Idaho. Tous ont des procureurs républicains.

Les ventes d’annonces Google représentent plus de 80% des revenus d’Alphabet. Mais la plupart des ventes et la majeure partie des bénéfices d’Alphabet proviennent de l’opération à forte marge de Google consistant à placer des annonces textuelles au-dessus des résultats de recherche. L’entreprise ciblée mercredi – placer des annonces sur des applications et des sites Web partenaires – importe beaucoup moins pour Google.

Alphabet a déclaré des revenus publicitaires numériques trimestriels de 37,1 milliards de dollars (environ 2,72 crores lakh Rs) dans son dernier rapport financier. Les actions d’Alphabet ont terminé de 0,2% en baisse à 1 757,19 $ (environ 1,29 000 Rs) mercredi. Les actions Facebook, qui sont brièvement devenues négatives après la publication des détails du procès au Texas, ont annulé les pertes et se sont terminées peu de choses.