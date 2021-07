Google envoie enfin la mise à jour de juillet à ses Pixels

Habituellement, Google envoie sa mise à jour logicielle mensuelle aux smartphones Pixel pris en charge le premier lundi du mois, mais le déploiement a été légèrement retardé cette fois-ci en raison du week-end du 4 juillet aux États-Unis. Quoi qu’il en soit, quelques jours de retard, c’est ici maintenant.

Si vous avez un Pixel pris en charge, vous obtenez la version RQ3A.210705.001, qui inclut évidemment le niveau de correctif de sécurité de juillet. Cela corrige un tas de vulnérabilités allant de élevées à critiques.

De plus, les Pixels bénéficient également de la prise en charge VoLTE « sur certains réseaux » (je ne peux pas croire que nous sommes en 2021 et que cela est en cours de déploiement), ainsi qu’un correctif pour empêcher les redémarrages continus de l’appareil dans certaines conditions. Cela semble bootloopy et est donc certainement une bonne solution dans notre livre (vous vous souvenez de LG et des Nexuses/Nexii qu’il a créés et auxquels il a accordé des bootloops ? C’était l’époque).

Comme toujours, les mises à jour logicielles de Google sont lentes, alors attendez au moins quelques jours (voire quelques semaines) avant que tous les Pixels à l’état sauvage aient reçu la notification pour celui-ci. Si vous êtes impatient, vous pouvez essayer de vérifier manuellement les paramètres, bien que nous ne sachions pas si cela fonctionnerait réellement, car Google a inversé sa position sur ce que fait le bouton manuel Vérifier les mises à jour (le cas échéant) tant de fois que nous pouvons ne garde pas la trace.

