Google enterre les sites Web de Trump, RFK Jr et des challengers républicains – rapport — RT World News

La recherche des « sites Web de campagne présidentielle » a renvoyé la page Web du président sortant Joe Biden et de plusieurs démocrates inactifs.

Google supprime les sites Web de la campagne 2024 de tous les challengers sérieux du président démocrate sortant Joe Biden, affirme jeudi un rapport du Media Research Center.

La recherche sur le Web de « sites Web de campagne présidentielle » à l’aide de Google a donné des résultats qui n’incluaient aucun candidat républicain sur la première page la veille du premier débat primaire républicain de la saison 2024, selon le MRC.

Même l’ancien président américain Donald Trump, qui est au coude à coude avec Biden, n’apparaît pas dans les premières pages des résultats, a observé l’organisme de surveillance des médias.















Le challenger démocrate Robert F. Kennedy Jr., la principale menace pour la candidature de Biden au sein de son propre parti, n’est pas non plus apparu dans les résultats, même si un récent sondage le plaçait à près de 20 % lors d’un affrontement contre Biden.

En effet, la seule démocrate non-Biden à figurer sur la première page était la gourou du style de vie Marianne Williamson, qui n’a jamais interrogé au-dessus des 10 %.

Cependant, les sites Web d’éminents démocrates qui ne se présentent pas à la présidence en 2024, notamment l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le sénateur du Vermont Bernie Sanders, figuraient plus en évidence aux 29e, 12e et 9e places dans les résultats. , respectivement.

« Google a effacé toutes les menaces contre Joe Biden« , a déclaré jeudi Dan Schneider, vice-président du MRC Free Speech America, rappelant comment Google avait « a tout mis en œuvre pour mettre Hillary Clinton à la Maison Blanche » et « depuis lors, il a continué à s’immiscer dans nos élections.»

Dès samedi, le phénomène semblait même s’être aggravé. Alors que le site de Biden était le quatrième répertorié sur le moteur de recherche et celui de Williamson le cinquième, Sanders restait au 12e rang, tandis que Clinton était en fait remonté au 13e.

Le site de l’ancien vice-président Mike Pence était le site républicain le mieux classé lors d’une recherche effectuée samedi matin – bien que même sa page figurait plusieurs endroits derrière un article d’Atlantic informant le navigateur occasionnel que le site Web de campagne du candidat républicain de 1996 et ancien sénateur aujourd’hui décédé, Bob Dole. « est toujours en ligne.»

Kennedy a été largement décrié par l’establishment médiatique et les vérificateurs de faits en ligne pour son travail sur la sécurité des vaccins. Il a poursuivi Google plus tôt ce mois-ci pour violation de ses droits du premier amendement, arguant que sa filiale YouTube avait bloqué son contenu sur ordre de l’administration Biden.

Trump a également poursuivi Google en 2021 pour atteinte à sa liberté d’expression après avoir été retiré de YouTube ainsi que de la plupart des autres plateformes de médias sociaux grand public à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

L’année dernière, plus d’une douzaine d’agences gouvernementales ont émis des ordonnances de censure basées sur le contenu des plateformes de médias sociaux dans l’affaire Missouri c. Biden, ce qui a conduit un juge à émettre une ordonnance d’interdiction interdisant à l’administration de contacter les plateformes.