Google d’Alphabet Inc enquête sur un membre de son équipe d’IA éthique et a verrouillé le compte d’entreprise lié à cette personne après avoir découvert que des milliers de fichiers avaient été récupérés sur son serveur et partagés avec des comptes externes, a annoncé mercredi la société.

Axios, qui a d’abord signalé la dernière enquête sur un membre de l’équipe d’IA de Google, a déclaré que Margaret Mitchell avait utilisé des scripts automatisés pour parcourir ses messages afin de trouver des exemples montrant un traitement discriminatoire de Timnit Gebru, un ancien employé de l’équipe d’IA qui a été licencié. (https://bit.ly/3nXM8oV)

Gebru, qui est noir, était l’un des meilleurs chercheurs en éthique de l’IA chez Google et a été licencié en décembre. Alors que Gebru a affirmé avoir été licenciée pour avoir critiqué les efforts de diversité au sein de l’unité d’intelligence artificielle de Google, la société l’a contesté.

« Nos systèmes de sécurité verrouillent automatiquement le compte d’entreprise d’un employé lorsqu’ils détectent que le compte risque d’être compromis en raison de problèmes d’identification ou lorsqu’une règle automatisée impliquant le traitement de données sensibles a été déclenchée », a déclaré un représentant de Google dans un communiqué.

«Nous enquêtons activement sur cette question dans le cadre de procédures standard pour recueillir des détails supplémentaires.»

Mitchell n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire via son compte LinkedIn.

Les efforts de Google en matière de diversité ont été remis en question par les employés et s’ajoutent à des années d’angoisse, y compris plusieurs démissions et licenciements dans le département de l’IA, ce qui fait douter que les efforts de l’entreprise pour minimiser les dommages potentiels de ses services soient suffisants.