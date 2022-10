Google en pourparlers avec Tottenham sur les droits de dénomination des stades

Google serait en pourparlers avancés avec Tottenham Hotspur sur les droits de dénomination de son stade. Achevé en 2019, le Tottenham Hotspur Stadium est un complexe ultramoderne dont la construction a coûté environ 1,1 milliard de dollars.

Pour l’instant, le club n’a aucun partenariat pour le stade. Par conséquent, le nom du terrain est simplement Tottenham Hotspur Stadium. Même alors, le PDG des Spurs, Daniel Levy, a déclaré dans le passé que les droits de dénomination l’intéressaient, ainsi que le club.

“Nous n’allons conclure un accord sur les droits de dénomination que si nous obtenons la bonne marque, dans le bon secteur, avec le bon argent”, a déclaré Levy en 2019. “Si nous ne pouvons pas répondre à ces trois critères, nous ne le ferons pas. fais le. Pour le moment, nous n’avons pas trouvé d’entreprise répondant aux trois critères. Nous ne sommes pas vraiment proches de quoi que ce soit à ce sujet pour le moment.

La patience de Levy est peut-être sur le point de payer. De toute évidence, Google est l’une des entreprises les plus précieuses de la planète. La société de technologie américaine a également conclu des partenariats sportifs avec l’équipe McLaren Racing Formula 1, la NBA et la MLB.

Google intéressé par les droits de dénomination du stade Tottenham Hotspur

Le stade Tottenham Hotspur est certainement l’un des plus grands attraits en matière de complexes de football en Angleterre. La Premier League est déjà une attraction majeure et les Spurs sont également actuellement en Ligue des champions. Ensuite, combinez cela avec le fait qu’il s’agit d’un stade tout simplement magnifique. De plus, il a la troisième plus grande capacité du pays pour le football avec 62 580 places. Seuls Old Trafford et le stade de Wembley de Manchester United le surpassent. Par conséquent, l’intérêt de Google n’est pas surprenant.

En plus des matchs de football, le stade a déjà accueilli plusieurs matchs de la Ligue nationale de football, des concerts importants et des combats pour le titre des poids lourds.

Les conditions financières n’ont pas encore été suggérées. Pourtant, en cas d’accord, les Spurs gagnent un gros coup de pouce dans les livres. Par exemple, Arsenal a étendu ses droits de dénomination de stade, ainsi que le parrainage de maillots, en 2019 dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 56 millions de dollars par saison.

Spotify s’est également récemment associé à Barcelone pour renommer leur stade “Spotify Camp Nou” pour un contrat de 310 millions de dollars sur quatre ans. Cela représente plus de 75 millions de dollars par an.