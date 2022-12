Google en 2022 : ça aurait pu être pire

Compte tenu d’une guerre en Ukraine, de l’inflation et d’un marché boursier chaotique, Google a connu une meilleure année 2022 que de nombreuses entreprises technologiques. Bien sûr, les revenus ont peut-être chuté et l’embauche pourrait avoir ralentimais au moins l’entreprise ne subit pas les cataclysmes qui ont secoué ses rivaux technologiques.

L’emploi chez Google semble carrément calme par rapport au travail chez Twitter, que le nouveau propriétaire Elon Musk déchire jusqu’aux poteaux pour essayer de construire Twitter 2.0. La société mère de Facebook, Meta, a licencié 11 000 employés après un pari risqué sur la technologie de réalité virtuelle. Netflix a réduit ses effectifs et se démène pour augmenter le nombre d’abonnés. Amazon, de plus en plus dépendant de la publicité au lieu du simple commerce électronique, a lancé une importante mise à pied qui devrait supprimer des milliers d’emplois. Même Apple, qui a le mieux navigué dans le marais de 2022, a du mal à garder les modèles d’iPhone 14 Pro en stock.

Un minable 2022 a également frappé Google, mais cela n’a pas arrêté la diffusion de la vision “d’informatique ambiante” de Google pour intégrer la technologie numérique dans tous les coins de nos vies. L’entreprise s’occupe 92 % du trafic de recherche sur InternetChrome représente 65 % de l’utilisation du navigateurYouTube diffuse des vidéos sur 2,6 milliards de personnes chaque mois et le logiciel Android de Google détient 70 % du marché des systèmes d’exploitation mobiles.

Cela ne veut pas dire que les choses se sont bien passées. Le muscle du marché de Google a entraîné un recul des régulateurs, des poursuites judiciaires de rivaux technologiques et des plaintes d’employés. Mais la société a poursuivi ses propres ambitions en lançant des produits et des services tels que Multisearch, YouTube Shorts et la nouvelle Pixel Watch, l’alternative Android de Google à la domination des smartwatch Apple.

Pixel Watch booste l’écosystème Android de Google



Stephen Shankland/Crumpe



La Pixel Watch, qui a été mise en vente en octobre pour 349 $, offre aux fans d’Android une meilleure alternative pour suivre la forme physique et les communications. Porter le système d’exploitationle logiciel de smartwatch de Google, avait langui jusqu’à ce que Samsung l’adopte en 2021 avec la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5 de cette année. Mais alors que certaines fonctionnalités de santé de la Galaxy Watch ne fonctionnent qu’avec les téléphones Galaxy, la Pixel Watch fonctionne avec n’importe quel téléphone Android moderne.

Le rival Apple Watch de Google contribue à rapprocher l’entreprise de la parité de l’écosystème. Le géant de la recherche semble avoir de plus grands espoirs pour son matériel cette année, il aurait placé son la plus grosse commande jamais réalisée pour le lancement du Pixel 7 avec un autre appareil majeur débarquant l’année prochaine.

Restez à l’écoute pour la tablette Pixel en 2023 qui servira également de Google Home et peut-être de téléphone Pixel Fold pour concurrencer le Galaxy Z Fold 4 de Samsung.

YouTube Shorts vs TikTok et autres développements de produits



La génération Z se tourne plus souvent vers TikTok que Google pour certaines recherches, comme les restaurants où manger ou quoi faire à Portland. Google l’a remarqué et commencera à intégrer davantage de vidéos courtes dans la recherche.

YouTube Shorts, lancé en 2020, se vante désormais 1,5 milliard de téléspectateurs par mois grâce à sa proéminence dans l’application YouTube. TikTok a signalé 1 milliard d’utilisateurs mensuels actifs l’année dernière.

Dans d’autres développements de produits :

Adios, Google Stadia



Google/Capture d’écran par CNET



Tous les produits ne se sont pas aussi bien comportés.

Avec des difficultés économiques, la société mère de Google, Alphabet, a choisi de se concentrer sur les domaines qu’elle juge les plus forts et de couper ailleurs. C’est pourquoi, trois ans après le lancement de Stadia en 2019, la société a annulé le service de streaming de jeux vidéo, qui tentait de faire pour les jeux ce que Netflix faisait pour la vidéo.

Stadia expirera début 2023 et Google remboursera tous les achats.

Amendes, poursuites et contrôle gouvernemental



Les régulateurs ont rendu 2022 coûteuse pour Google. Le géant de la recherche, ainsi que Meta, ont été condamnés à une amende de 150 millions et 90 millions d’euros (157 millions de dollars et 94 millions de dollars), respectivement, en France pour le suivi des utilisateurs. Alors que la guerre faisait rage en Ukraine, les tribunaux russes ont infligé une amende de 365 millions de dollars à Google pour ne pas avoir supprimé le contenu interdit concernant le conflit. Et la société a accepté un règlement de 391,5 millions de dollars avec les procureurs généraux des États pour ses pratiques de localisation. Mais ces sanctions pâlissent par rapport à un potentiel 4,1 milliards d’euros d’amende en Europe pour violation des lois antitrust en forçant les fabricants d’Android et les opérateurs de réseaux mobiles à inclure la suite d’applications de Google avec leurs téléphones.

Chiffre d’affaires de Google en 2021 de 257 milliards de dollars éclipse même les amendes de plusieurs milliards de dollars. Les régulateurs pourraient piquer plus fort en exigeant des changements dans son activité principale de moteur de recherche.

L’Australie, sensible aux plaintes des éditeurs à propos de Google, a adopté une loi rendant le géant de la recherche et Meta payer les éditeurs de contenu. Canada introduit une législation similaire plus tôt cette année, citant la fermeture de 450 médias entre 2008 et 2021 et la montée de la désinformation. La société a cependant donné un coup de pouce aux éditeurs en repensant sa page d’accueil pour améliorer davantage les nouvelles locales.

Certaines entreprises technologiques n’étaient pas non plus satisfaites de la puissance de Google. Le procès de Fortnite concernant le Play Store d’Android pour les applications Android a montré que Google avait payé d’autres sociétés pour ne pas créer de magasins d’applications concurrents. Spotify et le groupe parent Match Group de Tinder ont poursuivi Google pour les exigences de paiement du Play Store en mars. Apparemment, le Play Store permet désormais à Spotify et à Bumble d’utiliser leurs propres systèmes de paiement, en payant des frais considérablement inférieurs.

Google contre ses employés



James Martin/Crumpe



Les avantages d’être un “Googler” ont perdu de leur éclat en 2022. Les employés bénéficient de repas gratuits, de salles de sieste et d’un accès à la salle de sport, ainsi que de leur salaire, mais pas nécessairement de bidets dans les salles de bain. L’enquête annuelle “Googlegeist” a montré une baisse de 12 points de pourcentage du nombre d’employés qui ont déclaré que leur rémunération était compétitive. Des licenciements pourraient être à l’horizon, l’entreprise ayant apparemment identifié le fond 6% des artistes interprètes ou exécutants dans un prélude potentiel à une réduction d’environ 10 000 employés.

Même sans licenciements, il y avait des problèmes. Un employé, Ariel Koren, directeur marketing de la branche des produits éducatifs de Google, est devenu adversaire vocal de Google aurait vendu des outils d’IA à un Israélien. Elle a déclaré que Google avait exercé des représailles contre elle en la forçant brusquement à déménager au Brésil, sous peine de perdre son emploi.

Google a également licencié un chercheur en IA qui a remis en question l’utilisation de l’IA par l’entreprise pour créer des puces informatiques. Ariel Curley, un employé noir, a poursuivi Google pour avoir une “culture d’entreprise raciste”. Google a également réglé avec six ingénieurs qu’il aurait licenciés en représailles à l’activisme sur le lieu de travail.

En 2023, Google pourrait se recroqueviller davantage pour faire face aux difficultés économiques et à la traite plus difficile de ses vaches à lait publicitaires. Mais tout le monde, du PDG Sundar Pichai aux descendants, peut être rassuré de ne pas faire face aux problèmes encore plus importants de ses rivaux.