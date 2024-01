Google émet un nouvel avertissement surprise pour les utilisateurs de Samsung Galaxy

Les utilisateurs d’Android ont peut-être beaucoup à attendre, Google annonçant de nouvelles versions radicales de l’IA. Mais un nouvel avertissement de mise à jour a soudainement commencé à toucher les appareils Samsung Galaxy, ce qui semblerait ennuyer les utilisateurs et soulever de sérieuses questions sur le timing.

Alors qu’Apple fait la une des journaux sur les changements apportés à l’App Store en réponse au DMA européen, notamment en imitant dans une certaine mesure le chargement latéral d’Android, il semble que Google renforce également son approche traditionnellement détendue.

Depuis l’année dernière, Google avertit les propriétaires de ses appareils Pixel lorsqu’ils téléchargent des applications Google depuis autre chose que son Play Store. Comme Développeurs XDA rapporté à l’époque, cette nouvelle propriété de mise à jour “permet aux magasins d’applications tiers de devenir la source exclusive des futures mises à jour automatiques d’une application qu’ils ont installée pour la première fois”.

Mais maintenant, Police Android rapporte que « Google a étendu les boîtes de dialogue d’avertissement pour les mises à jour d’applications téléchargées sur des téléphones non Pixel et des applications non Google. » Cet « avertissement ennuyeux de « propriété de la mise à jour » » sera une surprise pour les utilisateurs qui s’attendent à installer ce qu’ils veulent d’où ils veulent, échangeant le risque contre la flexibilité. Cela a toujours été l’attrait d’Android, ce qui le rend si différent de l’iPhone verrouillé d’Apple.

L’avertissement lui-même renvoie au concept de propriété d’application introduit avec Android 14. Essentiellement, un magasin d’applications peut exiger la provenance d’une installation, déclenchant un avertissement si une mise à jour est demandée ailleurs. Bien que cela soit apparemment lié à l’intégrité et à la fonctionnalité, il existe également un aspect majeur en matière de sécurité.

Bien que la boîte de dialogue d’avertissement ne soit pas alarmante, elle sera inattendue et ce n’est pas quelque chose que les propriétaires de Samsung et d’autres appareils Android s’attendent à voir. “C’est notre première indication claire” Police Android souligne « que Google est prêt à diffuser ces avertissements au-delà des téléphones Pixel et des applications/services Google ».

Habituellement, cette histoire pourrait passer inaperçue sans grand intérêt passager. L’avertissement n’apparaît qu’une seule fois : c’est plus un inconvénient qu’autre chose. J’ai interrogé Google sur ces nouveaux avertissements et sur la rapidité avec laquelle ils seront déployés, sans plus de détails pour l’instant. Alors que ce a a commencé à apparaître sur des appareils non Google pour des applications non Google, il n’est pas encore répandu et n’aura donc pas encore « ennuyé » les millions d’utilisateurs concernés.

Mais le timing est primordial, et il est à noter que cela s’est produit au moment même où Apple fait la une des journaux sur les risques de sécurité et de confidentialité – ou non – liés au chargement latéral, les régulateurs observant avec intérêt sa propre mise en œuvre induite par le DMA.

Comme l’a rapporté ma collègue Kate O’Flaherty Forbes« iOS 17.4 sera bien accueilli par les utilisateurs d’iPhone dans l’UE qui souhaitent bénéficier de la même flexibilité dont bénéficient les utilisateurs d’Android de Google. Mais Apple a averti que le chargement latéral et les changements associés à iOS et à son écosystème exposent les utilisateurs d’iPhone à des risques de sécurité majeurs.

Au cours des dernières semaines, j’ai fait état de la dernière vague de logiciels malveillants sur le Play Store qui touchent les appareils Android. D’abord SpyLoan, puis Xamalicious, et enfin une note de recherche mettant en garde contre le fléau des « applications copiées ».

Chacun de ces avertissements concernait certaines installations limitées du Play Store, mais concernait principalement les magasins tiers beaucoup moins sécurisés et contrôlés.

C’est l’équilibre qu’Apple dit devoir désormais trouver. Fournir l’apparente liberté concurrentielle exigée par l’UE, tout en préservant ses références en matière de sécurité. Apple doit véritablement tracer un chemin à travers cela. Bien que motivés par de bonnes intentions et par instinct, je soupçonne que la plupart des utilisateurs d’iPhone hésitent à diminuer les fameuses informations de sécurité de leurs appareils. On peut soutenir que les utilisateurs peuvent choisir l’iPhone verrouillé ou l’écosystème Android ouvert. Ce choix en Europe est désormais réduit.

“Nous essayons de trouver un équilibre” Sundar Pichai a déclaré l’année dernière : des efforts de Google dans ce domaine, mais sous un angle différent de celui d’Apple. “Nous croyons au choix”, a-t-il déclaré, “donc sur Android, nous vous permettons de charger et d’installer des applications supplémentaires.”

Mais Pichai a également lancé un avertissement quant au risque pour les utilisateurs de sortir des canaux formels, où ils ont concentré des ressources importantes ces dernières années pour renforcer la sécurité. C’est comme une ceinture de sécurité, dit-il. Les utilisateurs peuvent choisir de les utiliser. ou non.

Jusqu’à présent, il y avait une nette division. Apple a une interdiction générale du chargement latéral et Google est plutôt ouvert. Il n’a pas été possible de comparer directement la sécurité et les protections disponibles, compte tenu de ces différentes approches. Mais maintenant, tout a changé et, pour la première fois, les règles du jeu ont été quelque peu égalisées.

C’est pourquoi nous observons avec intérêt ce qu’Apple propose dans la pratique, comment cela parvient aux régulateurs, puis comment Google réagit. C’est pourquoi le moment choisi pour ce dernier avertissement est intéressant et pourquoi cette histoire mérite d’être suivie à mesure qu’elle se développe.

