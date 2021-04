Google Earth a reçu jeudi sa première grande mise à jour depuis 2017. Le point culminant est une nouvelle fonctionnalité de time-lapse qui vous permet de voir à quel point la planète a changé au cours des 37 dernières années, et c’est assez étonnant ce que vous pouvez trouver.

Avec Google Earth Timelapse, vous pouvez effectuer une recherche n’importe où sur la vaste carte mondiale du système et, grâce à plus de 24 millions de photos satellite, comparer l’apparence de cet endroit en 1984 à ce qu’il ressemble aujourd’hui. Vous pouvez également voir comment la planète a changé à n’importe quelle période intermédiaire, ou regarder une vidéo en accéléré et voir comment le réchauffement climatique, la déforestation et l’expansion urbaine ont affecté une région particulière. Google Earth contient également quelques sections marquantes qui vous montrent certains des changements les plus importants.

Vous pouvez le vérifier en visitant g.co/Timelapse et en entrant dans n’importe quel endroit ou en parcourant certains des emplacements en vedette.

Voici cinq des changements qui m’ont marqué.