Milliardaire américain et fondateur du constructeur aérospatial, de la société de services de transport spatial et de communication SpaceX, Elon Musk se mêle de nombreux domaines, des mèmes à la crypto-monnaie en passant par l’ingénierie moderne. Cependant, il a maintenant été souligné que Musk partage également un intérêt pour la plantation d’œufs de Pâques que seuls quelques observateurs avisés pourraient trouver. Un tweet récent partagé par un utilisateur qui s’appelle Franks and Beans @WhatsupFranks montre comment le siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, aux États-Unis, a un œuf de Pâques géant visible uniquement par image satellite. Samedi, Franks and Beans a partagé une image satellite de Google sur Twitter qui montrait comment les panneaux solaires du siège de SpaceX étaient disposés en forme de X. Sous-titrant la photo, il s’est exclamé: « Oh mon Dieu, comment n’ai-je pas vu cela. » Il a en outre mentionné comment les panneaux solaires étaient disposés en forme de X au siège de SpaceX.

Alors que le tweet circulait sur le site de microblogging, il a également attiré l’attention de Musk qui a tapé sur l’icône du cœur. Le tweet a maintenant été aimé par plus de 42,6 000 utilisateurs et retweeté par 1,8 000 utilisateurs de Twitter. Autour de la forme en X, il y avait un arrangement aléatoire de panneaux solaires qui suggérait également la présence d’un code QR plus grand qui pourrait être scanné depuis l’espace, comme l’a observé un utilisateur : « Suis-je le seul à voir un code QR ici ».

Certains utilisateurs ont comparé le marquage X à celui d’une carte de chasse au trésor typique où le symbole représentait la présence de quelque chose d’important, tandis que d’autres ont comparé le marquage X au trésor et SpaceX aux «pirates».

Un autre utilisateur a souligné comment l’icône de la technologie ne manque jamais de surprendre ses fans et ses abonnés avec ses bizarreries. Certains utilisateurs ont suggéré qu’il aurait été préférable que l’espace laissé pour créer le symbole X soit également rempli de panneaux solaires pour produire plus d’énergie. Comme un utilisateur l’a retweeté, « N’aurait-il pas été plus responsable de remplir ce X avec plus de panneaux solaires ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici