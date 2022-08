Google Duo a fait un retour surprise

Google Duo est censé avoir disparu. Nous l’avons dit il y a deux semaines lorsque Google a mis à jour l’application avec un changement de nom en “Meet”. Cela a marqué la conclusion de la retraite malheureuse de notre application de chat vidéo préférée et de son changement de marque en tant qu’autre application de réunion plus professionnelle de Google. Et puis hier, il s’est passé quelque chose de bizarre.

Les gens (y compris nous) ont commencé à remarquer une mise à jour sur Google Play pour… Google Duo. C’est vrai, une application qui n’est plus censée exister et qui a été renommée “Google Meet” il y a quelques semaines, recevait une mise à jour.

La mise à jour a réintroduit l’ancienne icône Google Duo dans le tiroir de l’application et elle peut être placée sur votre écran d’accueil comme au bon vieux temps. Le toucher ouvre Google Meet, car c’est bien sûr le cas.

Pour rendre les choses encore plus confuses, nous avons également toujours un raccourci Google Meet (et ce raccourci “Meet (original)”). La mise à jour de Google Duo ajoute apparemment un raccourci appelé “Duo” qui lance Google Meet. Google a dit 9to5Google qu’ils ont ramené l’icône de l’application parce que les gens veulent rechercher “Duo” sur leur téléphone pour trouver Duo. J’imagine que cela signifie que le passage à Google Meet n’était pas assez clair ou assez évident pour les gens et qu’ils se demandaient ce qui était arrivé à leur bien-aimé Duo. On vous sent, les potes.

Donc, pour récapituler, Google Duo n’est pas de retour, mais l’icône est pour le moment. Lorsque vous l’ouvrez, il s’agit simplement d’ouvrir Google Meet car il ne s’agit en réalité que d’un raccourci appelé “Duo” qui ouvre Meet. Avoir du sens ?