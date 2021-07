Google Drive pour ordinateur remplacera Sauvegarde et synchronisation à partir du 19 juillet

Google a annoncé son application unifiée Drive pour ordinateur de bureau qui remplacera la synchronisation et la sauvegarde pour les particuliers. Pour référence en 2017, Google a séparé son application Drive de bureau en faveur de la sauvegarde et de la synchronisation pour les particuliers et de Drive pour le bureau, qui était strictement réservé aux utilisateurs professionnels.

Désormais, la filiale Alphabet boucle la boucle et lance à nouveau une nouvelle application Drive pour Windows et macOS. À partir du 19 juillet, Google commencera la transition de ses utilisateurs vers la nouvelle application Drive pour ordinateur de bureau. Ensuite, à partir du 18 août, les utilisateurs toujours sur l’application Sauvegarde et synchronisation commenceront à recevoir une notification dans l’application les guidant vers la nouvelle application Drive. À partir du 1er octobre, Google fermera son application de sauvegarde et de synchronisation et les utilisateurs ne pourront plus se connecter à cette plate-forme.

En termes d’apparence et de fonctionnalités, Drive pour ordinateur sera presque identique au client Drive Web standard. Les utilisateurs peuvent synchroniser et accéder à plusieurs fichiers de format, y compris une option de synchronisation en arrière-plan. Il existe également la possibilité de synchroniser des périphériques de stockage externes, notamment des disques durs et des lecteurs flash, ainsi que la possibilité de choisir la synchronisation automatique avec Google Photos.

