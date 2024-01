Google double la mise sur les onglets Chrome personnalisés

Résumé Google ajoute un raccourci Lire à haute voix aux onglets Chrome personnalisés dans Canary, permettant au navigateur de vous lire des sites Web avec des commandes de lecture et de vitesse.

Google travaille également sur une fonctionnalité qui catégorise les résultats de l’historique par application, facilitant ainsi la recherche des sites Web visités dans des onglets personnalisés. Cette fonctionnalité n’est pas encore fonctionnelle.

Ce ne sont que deux améliorations récentes dans une plus longue série de nouvelles expériences, comme une option de réduction pour les onglets personnalisés.





Google travaille à l’ajout de quelques nouvelles fonctionnalités aux onglets Chrome personnalisés. Après avoir ajouté un mode expérimental d’image dans l’image, la société se tourne désormais vers des fonctionnalités d’accessibilité et un historique amélioré. Dans Chrome Canary 122, l’une des versions les plus récentes de Chrome, un nouveau raccourci Lire à haute voix peut être activé pour les onglets personnalisés. Il existe également un nouveau drapeau qui suggère que vous pourrez afficher l’historique d’un onglet personnalisé séparément de l’historique complet du navigateur.

Pour rappel, un onglet personnalisé est une version allégée et personnalisée de Chrome qui s’exécute essentiellement dans une autre application. Par exemple, l’application Google ouvre les sites Web dans ces onglets personnalisés lorsque vous appuyez sur les résultats de recherche. Contrairement à un navigateur entièrement personnalisé comme celui utilisé par Instagram, les onglets personnalisés partagent les cookies et l’historique avec Chrome standard, ce qui facilite la connexion aux sites Web que vous visitez sur différentes applications de votre téléphone et minimise le nombre de bannières de cookies que vous rencontrez.

L’une des nouvelles fonctionnalités des onglets personnalisés est un point d’entrée dédié à la fonctionnalité de lecture à haute voix de Chrome. Comme @Leopeva64 repéré sur Xun nouveau drapeau chrome://flags/#read-aloud-in-cct ajoute un Écoutez cet onglet entrée au menu de débordement dans les onglets personnalisés. En appuyant sur le bouton, vous obtenez exactement cela : le navigateur vous lira le site Web, ainsi que les commandes de lecture et de vitesse en bas. C’est similaire à l’option « Lire à haute voix » de Google Assistant, mais l’interface diffère légèrement.

Comme avec la fonctionnalité basée sur l’assistant, vous pouvez également déterminer si vous souhaitez que le texte soit mis en surbrillance au fur et à mesure qu’il vous est lu et quelle voix est utilisée. Malheureusement, Read Aloud de Chrome ne vous permet pas de continuer à écouter lorsque vous quittez le site Web, ce qui pose également un problème avec la solution Assistant. Vous devrez utiliser l’application de mode de lecture distincte de Google, axée sur l’accessibilité, si vous souhaitez y parvenir.

Il est possible que vous deviez également activer l’indicateur chrome://flags/#read-aloud, qui est le contrôle global de la fonctionnalité. Un deuxième redémarrage de Chrome Canary ou même un redémarrage complet de l’appareil peuvent également être nécessaires.

A part ça, @Leopeva64 également repéré Google travaille sur un nouveau drapeau chrome://flags/#app-special-history. Bien que la fonctionnalité ne semble pas encore fonctionnelle, la description est aussi claire que possible : “Si elle est activée, les résultats de l’historique seront également classés par application.” Cela facilitera la recherche de sites Web spécifiques que vous avez visités lorsque vous savez qu’ils ont été ouverts dans un onglet personnalisé plutôt que dans Chrome lui-même, mais cela ne fonctionne pas encore.

Alors que Google travaille sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les onglets personnalisés de Chrome, il semble que la société soit pleinement engagée dans le concept. Pendant un certain temps, il semblait que Google voulait s’en éloigner. En 2020, la société a expérimenté un navigateur entièrement personnalisé pour l’application Google. Il s’intègre plus étroitement à l’application de recherche et offre des animations fluides, mais un gros inconvénient est qu’il ne partage pas l’historique et les cookies avec Chrome, ce qui rend la navigation entre différentes applications une tâche plus fastidieuse.