Google Doodle rend hommage au révérend Martin Luther King Jr.

Lors de la Journée Martin Luther King Jr. de cette année, Google Doodle célèbre l’idée que des personnes se réunissent pour honorer le leader des droits civiques.

Monday’s Doodle illustre l’action communautaire comme un moyen de réaliser la mission et la vision du révérend Martin Luther King Jr. L’artiste basé à Brooklyn, Richard A. Chance, a créé le mémorial Doodle.

Sur le côté d’un bâtiment en briques, un groupe de personnes affiche une grande affiche qui représente la vue depuis le podium de King lors de la marche de 1963 sur Washington où il a prononcé son discours historique “J’ai un rêve” autour de 250 000 participants.

“Aujourd’hui et tous les jours, le rêve du Dr King vit dans le cœur de millions d’Américains qui agissent et redonnent à leurs communautés”, a déclaré le Griffonnage Google dit la description.

Célébrée le troisième lundi de janvier, la Journée MLK Jr. est une journée nationale de service qui reconnaît les progrès réalisés par King dans le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960.

Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, King a étudié la religion à l’université et est ensuite entré dans le ministère chrétien. Il a aidé à organiser des manifestations pour le boycott du système de transport en commun de Montgomery, en Alabama, après le refus de Rosa Parks de céder sa place dans un bus à un passager blanc et son arrestation ultérieure.

Un an après le discours et les efforts de démonstration émouvants de King “I Have a Dream”, le président Lyndon B. Johnson a signé la loi sur les droits civils de 1964, mettant fin légalement à la ségrégation et à la discrimination fondées sur la race, la religion ou la nationalité.

Le rôle joué par King dans la promotion de l’égalité raciale lui a valu le prix Nobel de la paix en 1964. Il a été assassiné en 1968 et a reçu à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté et la médaille d’or du Congrès.