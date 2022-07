Google Doodle rend hommage au pionnier de la musique électronique Oskar Sala

Vous ne connaissez peut-être pas le nom d’Oskar Sala, mais il y a de fortes chances que vous connaissiez certaines des œuvres du compositeur et physicien allemand. Le pionnier dans le domaine de la musique électronique a composé de la musique et créé des effets sonores pour la télévision, la radio et le cinéma, y ​​compris les étranges sons d’oiseaux pour The Birds d’Alfred Hitchcock.

Pour honorer sa contribution à la musique électronique, Google dédie son Doodle lundi à Sala à l’occasion de ce qui aurait été son 112e anniversaire.

Né dans la ville de Greiz, dans l’est de l’Allemagne, en 1910, Sala a été immergé dans la musique dès son plus jeune âge, étudiant l’orgue et le piano dans sa jeunesse. En 1930, il se passionne pour le trautonium, un instrument électronique qui produit toutes sortes de sons et de bruits. Il continuerait à se consacrer à l’instrument, se produisant parfois avec l’Orchestre philharmonique de Berlin avec ce qui est largement considéré comme un précurseur du synthétiseur moderne.

Sala a amélioré la conception de l’instrument pour créer le mélange trautonium, qui générait des sons par des oscillations en dents de scie de lampes au néon basse tension et de filtres contrôlés par des commutateurs rotatifs. L’instrument avait une gamme de trois octaves qui pouvait recréer des sons produits par des instruments conventionnels et ceux courants dans le monde naturel.

Les sons de l’instrument figuraient souvent dans les publicités télévisées allemandes dans les années 1950, mais sa contribution notable au cinéma se trouve dans le thriller d’horreur sur la nature d’Hitchcock en 1963 sur les attaques d’oiseaux dans une petite ville côtière. Le film n’a aucune partition musicale, s’appuyant plutôt sur l’utilisation par Sala des sous-harmoniques pour créer des sons inquiétants de battements d’ailes et de cris d’oiseaux qui sont souvent impossibles à distinguer de ceux des cibles humaines pour élever le niveau de peur du public.

Sala a reçu plusieurs prix pour son travail, mais jamais un Academy Award. Il a fait don de son mélange original de trautonium au Musée allemand de la technologie contemporaine en 1995.

Sala est décédé en 2002 à l’âge de 91 ans.