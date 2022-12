Google Doodle rend hommage à Mária Telkes, pionnière de l’énergie solaire

Mária Telkes était une scientifique américaine d’origine hongroise dont les travaux de pionnier dans le domaine de l’énergie solaire ont engendré de nombreuses inventions, dont la première maison à énergie solaire, ce qui lui a valu le surnom de «reine du soleil».

Pour ses contributions à la science, Google a dédié lundi un Doodle animé à Telkes à l’occasion de son 122e anniversaire. Le Doodle montre quelques-unes des façons dont nous pouvons exploiter l’énergie solaire, y compris ses inventions pour le four solaire, le système de chauffage solaire et une unité de dessalement à énergie solaire pour rendre l’eau de mer potable.

Née à Budapest le 12 décembre 1900, Telkes a obtenu un baccalauréat et un doctorat en chimie de l’Université de Budapest avant de déménager aux États-Unis en 1924 pour travailler comme biophysicienne à Westinghouse, où elle a travaillé sur des alliages métalliques pour aider à convertir chaleur en électricité. En 1939, elle est allée travailler au Massachusetts Institute of Technology, où elle a rejoint le projet de conversion de l’énergie solaire de l’université.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a recruté Telkes pour développer une machine de dessalement de l’eau à énergie solaire – une invention vitale qui permettait aux soldats d’avoir de l’eau potable dans des situations où l’accès était difficile ou inexistant. Après la guerre, elle est retournée au MIT, devenant professeure associée de recherche au MIT en 1945.

Au MIT, elle a conçu un système de chauffage solaire pour la Dover Sun House, le premier bâtiment habitable jamais entièrement chauffé par le soleil. Elle a ensuite travaillé à l’Université de New York, où elle a développé un four à énergie solaire encore utilisé aujourd’hui qui permet aux personnes qui n’ont pas accès à l’électricité de préparer des repas chauds.

En 1952, elle a été la première récipiendaire du Society of Women Engineers Achievement Award, et en 2012, elle a été intronisée au National Inventors Hall of Fame.

Telkes est décédée en 1995 à l’âge de 94 ans lors de sa première visite dans sa ville natale de Budapest depuis son déménagement aux États-Unis 70 ans plus tôt.