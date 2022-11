Google Doodle rend hommage à la Journée des anciens combattants avec une sculpture 3D du drapeau américain

Le vendredi est Journée des anciens combattants aux États-Unis, une journée réservée aux Américains pour faire une pause pour honorer et remercier ceux qui ont servi dans l’armée américaine pour défendre notre pays.

Google met traditionnellement l’accent sur son Doodle chaque 11 novembre pour honorer les contributions de ces hommes et femmes courageux, et le Doodle de cette année s’inspire de thèmes familiers, avec des lettres Google représentées en camouflage militaire entrelacées dans une sculpture en papier 3D du drapeau américain.

Connu à l’origine sous le nom de Jour de l’armistice, qui a marqué la fin des hostilités pendant la Première Guerre mondiale, le Jour des anciens combattants est observé tous les 11 novembre. Le nom de la fête a été officiellement changé en Jour des anciens combattants en 1954, mais beaucoup observent encore un moment de silence le nov. .11 à la 11e heure – la 11e heure du 11e jour du 11e mois, lorsque la cessation des hostilités a officiellement pris fin pendant la Première Guerre mondiale.

Comme les hommages précédents que Google a dédiés à la Journée des anciens combattants, les images vives du Doodle de cette année ont été créées par un artiste invité qui a servi dans l’armée américaine. Friday’s Doodle a été créé par Monty Little, membre de la Navajo Nation et vétéran de la Marine Corp de Tuba City, Arizona. Little a dit qu’il était humilié lorsqu’il a été approché pour collaborer sur le Doodle.

“Il y a une endurance et une persévérance particulières que les vétérans ont rencontrées pendant leur service, et je veux souligner ceux qui ont bravé leur service”, a déclaré Little à Google. “Je suis un vétéran du Corps des Marines qui a servi dans le 2e Bataillon, 5e Marines, et je suis fier de montrer ma gratitude à tous ceux qui ont servi.”

Little a dit qu’il espère que le Doodle inspirera les Américains à apprécier leur terre, leur histoire et les uns les autres.

“Le drapeau américain symbolise la liberté et le droit de s’exprimer”, a-t-il déclaré.