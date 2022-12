Google Doodle présente Jerry Lawson, pionnier de la Silicon Valley noire

Aujourd’hui Griffonnage Google met en lumière un pan peu connu de l’histoire de la Silicon Valley.

L’animation rend hommage au pionnier de la technologie et du jeu Jerry Lawson, l’un des rares ingénieurs noirs travaillant dans l’industrie de la technologie dans les années 1970.

Lawson, décédé en 2011 à l’âge de 70 ans, a cimenté sa place dans l’histoire lorsque l’équipe qu’il dirigeait à Fairchild Semiconductor basé à San Francisco a sorti une console de jeu appelée Fairchild Channel F en 1976.

La console a été un flop auprès des consommateurs, mais elle a changé l’industrie du jeu pour toujours en proposant les toutes premières cartouches de jeux vidéo amovibles. Le design s’est ensuite avéré beaucoup plus populaire lorsqu’il a été adopté par des géants du jeu comme Atari et Nintendo.

Le doodle de Google comprend un jeu de style rétro auquel les utilisateurs peuvent jouer, et même créer leur propre jeu, tout en apprenant des faits sur la carrière de l’ingénieur.

Les cartouches de jeu n’étaient pas le seul contact de Lawson avec l’histoire. En tant que jeune ingénieur dans la Silicon Valley des années 1970, Lawson a côtoyé plusieurs futurs géants de la technologie. En tant que l’un des seuls membres noirs du désormais célèbre Homebrew Computer Club, Lawson a déclaré avoir rencontré Steve Jobs et Steve Wozniak à l’époque où ils étaient occupés. développer un ordinateur de bureau qui deviendrait l’Apple I.

Lawson a noté dans une entrevue de 2009 qu’il “n’a pas été impressionné par eux – ni l’un ni l’autre, en fait”.

Il a cependant immédiatement reconnu l’instinct commercial de Jobs.

“Jobs était une sorte de bougie d’allumage. Il était plus commercial – il était plus une sorte de chose” poussez ceci, poussez cela “”, a déclaré Lawson, qui a admis plus tard à son fils que Jobs avait fait du “bon travail” en développant l’iPad.

Une figure différente de ces premiers jours de la technologie a fait une impression beaucoup plus grande sur Lawson : Allan Alcorn, créateur du jeu vidéo emblématique « Pong ».

Fairchild a envoyé Lawson rencontrer Alcorn au début des années 1970 pour discuter des pièces électroniques pour “Pong”. La conversation a incité Lawson à commencer à construire son propre jeu vidéo à pièces dans son garage, appelé “Demolition Derby”.

Lorsque Fairchild a découvert le jeu de Lawson, la société l’a mis au travail à la tête d’une équipe pour développer une console de jeu à domicile, qui deviendrait la Channel F.

Les contributions de Lawson à l’histoire du jeu ont souvent été négligées au cours de sa vie. Il a reçu plus de reconnaissance depuis sa mort en 2011.

Cette année-là, l’International Game Developers Association a honoré la carrière de Lawson, avec Alcorn disant de son vieil ami : “C’est absolument un pionnier.”

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire