Google Doodle met en lumière l’actrice de cinéma muet Myrtle Gonzalez

Myrtle Gonzalez était une actrice de cinéma très prolifique il y a un siècle. Largement considérée comme la première actrice vedette latine et hispanique d’Hollywood, Gonzalez est apparue dans environ 80 films muets entre 1913 et 1917.

Google a publié mercredi un Doodle pour célébrer la contribution de Gonzalez au cinéma à l’occasion du 108e anniversaire de la sortie de l’un de ses films les plus connus, The Level de 1914. Mercredi’s Doodle dépeint Gonzalez lors d’un tournage fréquent pour elle – dans un mètre de neige dans la forêt.

Gonzalez est né à Los Angeles en 1891 dans une famille d’ascendance hispanique et irlandaise. Alors que son père était épicier, la mère de Gonzalez était une ancienne chanteuse d’opéra populaire. Gonzalez a apparemment pris sa mère, fléchissant une voix de soprano talentueuse tout en se produisant dans des concerts locaux et des chorales d’église.

Lorsque la production cinématographique a déménagé en Californie pour profiter de lieux de tournage plus diversifiés, Gonzalez a saisi l’opportunité de rejoindre l’industrie cinématographique. Elle jouait généralement des héroïnes audacieuses et de plein air surmontant les défis de la nature sauvage perfide.

Gonzalez a pris sa retraite du cinéma en 1917 lorsqu’elle a épousé un acteur et réalisateur nommé Allen Watt. Elle décède moins d’un an plus tard à l’âge de 27 ans, victime de la pandémie de grippe de 1918.

Comme beaucoup de films de l’ère du cinéma muet, une grande partie de son travail a été perdue au fil des décennies. Cependant, certains de ses films ont été conservés par la Bibliothèque du Congrès.